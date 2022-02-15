Hande Erçel’le Her Şeyi Noktalayan Kerem Bürsin Şok Etti! Hakkında Çıkan Gerçek Her Şeyi Darmaduman Etti! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının yaz boyunca en çok izlenen yapımlarından biri olan “Sen Çal Kapımı” dizisinde tanışarak, birlikte olmaya başlayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel çiftinin ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Yakın çevresine bu konuyla ilgili açıklama yaptığı iddia edilen Hande Erçel, o söylentilere noktayı koyarken; ayrılık iddialarının hemen ardından Kerem Bürsin ile ilgili ortaya çıkan o gerçek, herkesi adeta şoke etti! Peki, Hande Erçel ve Kerem Bürsin ayrıldı mı? Hande Erçel ve Kerem Bürsin barıştı mı? İşte, detaylar…

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