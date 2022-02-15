Hande Erçel’le Her Şeyi Noktalayan Kerem Bürsin Şok Etti! Hakkında Çıkan Gerçek Her Şeyi Darmaduman Etti! Neler Oluyor?
Birlikte olmaya başlayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel çiftinin ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Yakın çevresine bu konuyla ilgili açıklama yaptığı iddia edilen Hande Erçel, o söylentilere noktayı koyarken; ayrılık iddialarının hemen ardından bakın nasıl bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...
FOX TV ekranlarının yaz boyunca en çok izlenen yapımlarından biri olan “Sen Çal Kapımı” dizisinde tanışarak, birlikte olmaya başlayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel çiftinin ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Yakın çevresine bu konuyla ilgili açıklama yaptığı iddia edilen Hande Erçel, o söylentilere noktayı koyarken; ayrılık iddialarının hemen ardından Kerem Bürsin ile ilgili ortaya çıkan o gerçek, herkesi adeta şoke etti! Peki, Hande Erçel ve Kerem Bürsin ayrıldı mı? Hande Erçel ve Kerem Bürsin barıştı mı? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
15 Şub 2022 - 13:56 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.