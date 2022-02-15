Survivor Batuhan’dan Ağız Burun Kavga! Öyle Şeyler Dedi Ki, İpler Gerildikçe Gerildi! “En Az İki Diskalifiye!” Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacakaya’dan ağız burun kavga geldi! Öyle şeyler denildi ki, ipler resmen son noktaya kadar gerildi. Bunun üzerine birçok kişi ise “Bu sezon en ez iki diskalifiye” yorumlarında bulundu! Batuhan’ın yapmış olduğu tartışma ise dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Survivor All Star’da Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu kazanmış ve kendilerini korumaya almışlardı. Sevilerek takip edilen Survivor All Star yarışmasının dokunulmazlık oyunu sonrasında ise adada ipler gerildi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.