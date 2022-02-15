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15 Şub 2022 - 14:22

Survivor Batuhan’dan Ağız Burun Kavga! Öyle Şeyler Dedi Ki, İpler Gerildikçe Gerildi! “En Az İki Diskalifiye!” Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacakaya’dan ağız burun kavga geldi! Öyle şeyler denildi ki, ipler resmen son noktaya kadar gerildi. Bunun üzerine birçok kişi ise “Bu sezon en ez iki diskalifiye” yorumlarında bulundu! Batuhan’ın yapmış olduğu tartışma ise dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…