Fahriye Evcen’in Eski Sevgilisini Duyan Şok Oluyor! Burak Özçivit Sinir Krizine Girebilir! Evliliğin Ucundan Dönmüşlerdi, Meğer…
Şimdilerde ekranlara yeniden geri dönen ve dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan Alparslan: Büyük Selçuklu isimli dizide canlandırdığı Akça Hatun karakteriyle bir hayli beğenilen Fahriye Evcen ile ilgili güncel bilgiler ve eski sevgilinin detayları haberimizde...
Şimdilerde ekranlara yeniden geri dönen ve dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan Alparslan: Büyük Selçuklu isimli dizide canlandırdığı Akça Hatun karakteriyle bir hayli beğenilen Fahriye Evcen, magazin dünyasının da sıkı sıkıya takip ettiği isimler arasındaki yerini bu dönemde de almayı başardı. Öte yandan ünlü oyuncu Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen’in geçmişte aşk yaşadığı o isim ile bir kez daha aynı dizide rol alması ise, herkesi adeta şoke etti! Peki, Fahriye Evcen’in eski sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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15 Şub 2022 - 14:14 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.