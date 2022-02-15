Fahriye Evcen’in Eski Sevgilisini Duyan Şok Oluyor! Burak Özçivit Sinir Krizine Girebilir! Evliliğin Ucundan Dönmüşlerdi, Meğer…

Şimdilerde ekranlara yeniden geri dönen ve dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan Alparslan: Büyük Selçuklu isimli dizide canlandırdığı Akça Hatun karakteriyle bir hayli beğenilen Fahriye Evcen, magazin dünyasının da sıkı sıkıya takip ettiği isimler arasındaki yerini bu dönemde de almayı başardı. Öte yandan ünlü oyuncu Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen’in geçmişte aşk yaşadığı o isim ile bir kez daha aynı dizide rol alması ise, herkesi adeta şoke etti! Peki, Fahriye Evcen’in eski sevgilisi kim? İşte, detaylar…

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