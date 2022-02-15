Demet Özdemir’in Kıyafeti Yüzüğünden Pahalı Çıktı! 4 Karat Bile Bu Kadar Etmedi! Akıl Beyin Yanıyor, Bir Kumaş Parçası… “Yazık Günah!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, dün itibariyle resmen evlenme teklifi aldı! Yüzüğünden çok konuşulan kıyafetinin fiyatı ise şok içerisinde bıraktı. 4 karat bir tektaşla evlenme teklifi alan Demet Özdemir’in üzerindeki kıyafet milyonları şok içerisinde bıraktı. Akıl beyin yakan bu durum ise bir kumaş parçası için bu fiyatın çok olduğuna dair yorumlara neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı tamamen bitmişti. İkili birbirlerini sosyal medyadan çıkartmış ve birlikte oldukları tamamen yayından kaldırmışlardı. Öyle ki, Demet Özdemir’in ilişki bitimi sonrasında “Bu sefer kesinlikle bitti! Bir daha olmaz” yorumunda bulunduğu bile iddia edilmişti. Bir kavgalı bir barışık olan çift sonunda evlenme kararı aldı ama Demet Özdemir’in kıyafeti her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.