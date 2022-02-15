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15 Şub 2022 - 14:47

Demet Özdemir’in Kıyafeti Yüzüğünden Pahalı Çıktı! 4 Karat Bile Bu Kadar Etmedi! Akıl Beyin Yanıyor, Bir Kumaş Parçası… “Yazık Günah!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, dün itibariyle resmen evlenme teklifi aldı! Yüzüğünden çok konuşulan kıyafetinin fiyatı ise şok içerisinde bıraktı. 4 karat bir tektaşla evlenme teklifi alan Demet Özdemir’in üzerindeki kıyafet milyonları şok içerisinde bıraktı. Akıl beyin yakan bu durum ise bir kumaş parçası için bu fiyatın çok olduğuna dair yorumlara neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…