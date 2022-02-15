- 15 Şub 2022 - 14:59 G: 15 Şub 2022 - 15:04

Aleyna Tilki Alev Alev Yaktı! Sevgilisi Uzi “Yapma” Dedikçe Bikisiniyle Verdiği Poz Yaktı Yıktı! “Yok Artık” Sosyal Medya Sallanıyor!

Yaptığı her açıklama ile gündemlere bomba gibi düşmeyi başaran Aleyna Tilki, bu kez tartışmalarına hala devam edilen sahne kıyafetlerine bir yenisini eklemesiyle gündemlere gelmeye başladı. Yeni klibi için kameralar karşısına geçen Aleyna Tilki öyle bir poz verdi ki görenlerin yürekleri ağzına geldi. İşte detaylar...

Yaptığı her açıklama ile gündemlere bomba gibi düşmeyi başaran Aleyna Tilki, bu kez tartışmalarına hala devam edilen sahne kıyafetlerine bir yenisini eklemesiyle gündemlere gelmeye başladı. Yeni klibi için kameralar karşısına geçen Aleyna Tilki, giydiği kıyafet ile herkesi adeta şoke etti. Cüretkarlığıyla dudak ısırtan Aleyna Tilki’nin klip kıyafeti, ünlü şarkıcının takipçilerini de adeta ikiye böldü! Peki, Aleyna Tilki ne giydi? Aleyna Tilki, yeni klibinde nasıl bir kıyafet tercih etti? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

15 Şub 2022 - 14:59 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Demet Özdemir’in Kıyafeti Yüzüğünden Pahalı Çıktı! 4 Karat Bile Bu Kadar Etmedi! Akıl Beyin Yanıyor, Bir Kumaş Parçası… “Yazık Günah!” mask
Demet Özdemir’in Kıyafeti Yüzüğünden Pahalı Çıktı! 4 Karat Bile Bu Kadar Etmedi! Akıl Beyin Yanıyor, Bir Kumaş Parçası… “Yazık Günah!”
Survivor Batuhan’dan Ağız Burun Kavga! Öyle Şeyler Dedi Ki, İpler Gerildikçe Gerildi! “En Az İki Diskalifiye!” Neler Oluyor? mask
Survivor Batuhan’dan Ağız Burun Kavga! Öyle Şeyler Dedi Ki, İpler Gerildikçe Gerildi! “En Az İki Diskalifiye!” Neler Oluyor?
Fahriye Evcen’in Eski Sevgilisini Duyan Şok Oluyor! Burak Özçivit Sinir Krizine Girebilir! Evliliğin Ucundan Dönmüşlerdi, Meğer… mask
Fahriye Evcen’in Eski Sevgilisini Duyan Şok Oluyor! Burak Özçivit Sinir Krizine Girebilir! Evliliğin Ucundan Dönmüşlerdi, Meğer…
Hande Erçel’le Her Şeyi Noktalayan Kerem Bürsin Şok Etti! Hakkında Çıkan Gerçek Her Şeyi Darmaduman Etti! Neler Oluyor? mask
Hande Erçel’le Her Şeyi Noktalayan Kerem Bürsin Şok Etti! Hakkında Çıkan Gerçek Her Şeyi Darmaduman Etti! Neler Oluyor?
Hande Erçel’in Bu Kez İşi Çok Zor! Ne Serenay, Ne Demet! Öyle Bir İsimle Baş Etmek Zorunda Kaldı Ki… Görenlerin Eli Konu Titriyor! mask
Hande Erçel’in Bu Kez İşi Çok Zor! Ne Serenay, Ne Demet! Öyle Bir İsimle Baş Etmek Zorunda Kaldı Ki… Görenlerin Eli Konu Titriyor!
Yasak Elma Dizisinde Kumru’nun Defteri Kapandı! Yıldız’ın Son Atağı Milyonları Delirtti! Öyle Bir An Yaşandı Ki, Bu Olay Finali Getirir! mask
Yasak Elma Dizisinde Kumru’nun Defteri Kapandı! Yıldız’ın Son Atağı Milyonları Delirtti! Öyle Bir An Yaşandı Ki, Bu Olay Finali Getirir!
Survivor Ayşe’nin Aşkı Masterchef’ten Çıktı! Ne Sergen Özen, Ne Hasan Biltekin… Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki, Her Şey Karıştı! Elleriyle… mask
Survivor Ayşe’nin Aşkı Masterchef’ten Çıktı! Ne Sergen Özen, Ne Hasan Biltekin… Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki, Her Şey Karıştı! Elleriyle…
Alişan ve Buse Varol’un Boşandıkları Doğrulandı! Buse Varol “Sana Gerek Yok” Dedi, Ortalık Karıştı! Günlerce Evine Girmemişti, Perde Arkası… mask
Alişan ve Buse Varol’un Boşandıkları Doğrulandı! Buse Varol “Sana Gerek Yok” Dedi, Ortalık Karıştı! Günlerce Evine Girmemişti, Perde Arkası…
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! Önce Ayrıldılar, Sonra Evlendiler! “Şükrü Gruptan Ayrıldı” mask
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! Önce Ayrıldılar, Sonra Evlendiler! “Şükrü Gruptan Ayrıldı”
Survivor Nagihan ve Hikmet Evleniyor! 14 Şubat’ta Öyle Bir An Yaşandı Ki, Seyirci Dondu! Kaldı! Acun Ilıcalı’nın Gözleri Önünde Yaşanan Olay… mask
Survivor Nagihan ve Hikmet Evleniyor! 14 Şubat’ta Öyle Bir An Yaşandı Ki, Seyirci Dondu! Kaldı! Acun Ilıcalı’nın Gözleri Önünde Yaşanan Olay…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Demet Özdemir’in Kıyafeti Yüzüğünden Pahalı Çıktı! 4 Karat Bile Bu Kadar Etmedi! Akıl Beyin Yanıyor, Bir Kumaş Parçası… “Yazık Günah!” mask
Demet Özdemir’in Kıyafeti Yüzüğünden Pahalı Çıktı! 4 Karat Bile Bu Kadar Etmedi! Akıl Beyin Yanıyor, Bir Kumaş Parçası… “Yazık Günah!”
Survivor Batuhan’dan Ağız Burun Kavga! Öyle Şeyler Dedi Ki, İpler Gerildikçe Gerildi! “En Az İki Diskalifiye!” Neler Oluyor? mask
Survivor Batuhan’dan Ağız Burun Kavga! Öyle Şeyler Dedi Ki, İpler Gerildikçe Gerildi! “En Az İki Diskalifiye!” Neler Oluyor?
Fahriye Evcen’in Eski Sevgilisini Duyan Şok Oluyor! Burak Özçivit Sinir Krizine Girebilir! Evliliğin Ucundan Dönmüşlerdi, Meğer… mask
Fahriye Evcen’in Eski Sevgilisini Duyan Şok Oluyor! Burak Özçivit Sinir Krizine Girebilir! Evliliğin Ucundan Dönmüşlerdi, Meğer…
Hande Erçel’le Her Şeyi Noktalayan Kerem Bürsin Şok Etti! Hakkında Çıkan Gerçek Her Şeyi Darmaduman Etti! Neler Oluyor? mask
Hande Erçel’le Her Şeyi Noktalayan Kerem Bürsin Şok Etti! Hakkında Çıkan Gerçek Her Şeyi Darmaduman Etti! Neler Oluyor?
Hande Erçel’in Bu Kez İşi Çok Zor! Ne Serenay, Ne Demet! Öyle Bir İsimle Baş Etmek Zorunda Kaldı Ki… Görenlerin Eli Konu Titriyor! mask
Hande Erçel’in Bu Kez İşi Çok Zor! Ne Serenay, Ne Demet! Öyle Bir İsimle Baş Etmek Zorunda Kaldı Ki… Görenlerin Eli Konu Titriyor!
Esra Erol’daki Ceylan Olayı Şok Etti! Stüdyoda Bas Bas Bağırıp; Kendisini Rezil Etmişti! Ramazan Olayı Patlak Verdi! Neler Oluyor? mask
Esra Erol’daki Ceylan Olayı Şok Etti! Stüdyoda Bas Bas Bağırıp; Kendisini Rezil Etmişti! Ramazan Olayı Patlak Verdi! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status