Aleyna Tilki Alev Alev Yaktı! Sevgilisi Uzi “Yapma” Dedikçe Bikisiniyle Verdiği Poz Yaktı Yıktı! “Yok Artık” Sosyal Medya Sallanıyor!

Yaptığı her açıklama ile gündemlere bomba gibi düşmeyi başaran Aleyna Tilki, bu kez tartışmalarına hala devam edilen sahne kıyafetlerine bir yenisini eklemesiyle gündemlere gelmeye başladı. Yeni klibi için kameralar karşısına geçen Aleyna Tilki, giydiği kıyafet ile herkesi adeta şoke etti. Cüretkarlığıyla dudak ısırtan Aleyna Tilki’nin klip kıyafeti, ünlü şarkıcının takipçilerini de adeta ikiye böldü! Peki, Aleyna Tilki ne giydi? Aleyna Tilki, yeni klibinde nasıl bir kıyafet tercih etti? İşte, detaylar…

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