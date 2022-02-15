Aleyna Tilki Alev Alev Yaktı! Sevgilisi Uzi “Yapma” Dedikçe Bikisiniyle Verdiği Poz Yaktı Yıktı! “Yok Artık” Sosyal Medya Sallanıyor!
Yaptığı her açıklama ile gündemlere bomba gibi düşmeyi başaran Aleyna Tilki, bu kez tartışmalarına hala devam edilen sahne kıyafetlerine bir yenisini eklemesiyle gündemlere gelmeye başladı. Yeni klibi için kameralar karşısına geçen Aleyna Tilki öyle bir poz verdi ki görenlerin yürekleri ağzına geldi. İşte detaylar...
Yaptığı her açıklama ile gündemlere bomba gibi düşmeyi başaran Aleyna Tilki, bu kez tartışmalarına hala devam edilen sahne kıyafetlerine bir yenisini eklemesiyle gündemlere gelmeye başladı. Yeni klibi için kameralar karşısına geçen Aleyna Tilki, giydiği kıyafet ile herkesi adeta şoke etti. Cüretkarlığıyla dudak ısırtan Aleyna Tilki’nin klip kıyafeti, ünlü şarkıcının takipçilerini de adeta ikiye böldü! Peki, Aleyna Tilki ne giydi? Aleyna Tilki, yeni klibinde nasıl bir kıyafet tercih etti? İşte, detaylar…
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15 Şub 2022 - 14:59 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.