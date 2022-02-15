Defne Samyeli’nden Çığır Aşan Pozlar! Sınır Tanımadı, Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla… “Alev Alev Kadınsın” Her Şey Karıştı!
Güzelliği ve fiziğiyle hem dinleyicisini hem de izleyicisini her defasında kendisine hayran bırakan isimlerden biri olan Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde yeni bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda giydiği dekolteli elbise ve verdiği pozlar ile tüm gözleri üzerine çeken Defne Samyeli ile ilgili kışkırtıcı pozlar haberimizde...
Güzelliği ve fiziğiyle hem dinleyicisini hem de izleyicisini her defasında kendisine hayran bırakan isimlerden biri olan Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde yeni bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda giydiği dekolteli elbise ve verdiği pozlar ile tüm gözleri üzerine çeken Defne Samyeli, paylaşım altında yaptığı o hareketle ise, herkesi adeta şoke etti! Peki, Defne Samyeli ne yaptı? Defne Samyeli ne paylaştı? İşte, detaylar…
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15 Şub 2022 - 15:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.