Defne Samyeli’nden Çığır Aşan Pozlar! Sınır Tanımadı, Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla… “Alev Alev Kadınsın” Her Şey Karıştı!

Güzelliği ve fiziğiyle hem dinleyicisini hem de izleyicisini her defasında kendisine hayran bırakan isimlerden biri olan Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde yeni bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda giydiği dekolteli elbise ve verdiği pozlar ile tüm gözleri üzerine çeken Defne Samyeli, paylaşım altında yaptığı o hareketle ise, herkesi adeta şoke etti! Peki, Defne Samyeli ne yaptı? Defne Samyeli ne paylaştı? İşte, detaylar…

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