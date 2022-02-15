- 15 Şub 2022 - 18:39

Alişan’la Ayrılma Aşamasında Olan Buse Varol Gemileri Yaktı! “Alişan Kaybettiğine Dön Bak” Saçlar, Başlar… Gören Şaştı Kaldı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın boşanma aşamasında olduğu konuşulan Buse Varol, resmen gemileri yaktı. Kısa bir süre önce yüzüğünü çıkaran Buse Varol, öyle bir değişim yaşadı ki, görenler “Alişan kaybettiğine dön bir tane bak” yorumlarında bulundu! Saçı, başı, imajıyla yepyeni bir Buse Varol olan güzel oyuncu, görenleri şok içerisinde bıraktı!

Geçtiğimiz günlerde ikili kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlamışlardı. Buse Varol, Alişan’la olan davete katılmamıştı. Alişan ise kızının doğum gününde yanında görülmemişti. Bu durum boşanma iddialarının artmasına neden olurken; Buse Varol ise yangına adeta körükle gitti ve öyle bir değişim yaşadı ki…

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15 Şub 2022 - 18:39 Ankara- Yaşam

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