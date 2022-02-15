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15 Şub 2022 - 18:39

Alişan’la Ayrılma Aşamasında Olan Buse Varol Gemileri Yaktı! “Alişan Kaybettiğine Dön Bak” Saçlar, Başlar… Gören Şaştı Kaldı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın boşanma aşamasında olduğu konuşulan Buse Varol, resmen gemileri yaktı. Kısa bir süre önce yüzüğünü çıkaran Buse Varol, öyle bir değişim yaşadı ki, görenler “Alişan kaybettiğine dön bir tane bak” yorumlarında bulundu! Saçı, başı, imajıyla yepyeni bir Buse Varol olan güzel oyuncu, görenleri şok içerisinde bıraktı!