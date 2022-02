Acun Ilıcalı Konseyde Bas Bas Bağırdı! Yüzüne Doğru Hakaret Edilince Kaldıramadı, Noktayı Koydu! Öyle Şeyler Dedi Ki…

Ekranların en ses getiren yarışma programlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışması, geçtiğimiz gün ağızları açık bırakan bir kavgaya ev sahipliği yaptı. Hikmet, Yasin, Ardahan, Yunus Emre ve Atakan arasında başlayan sözlü tartışma, konseyi gererken; Acun Ilıcalı’yı da harekete geçirdi. Kavganın taraflarına çok sert çıkan Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 yarışmasının yarışmacılarının üzerine adeta ceza yağdırdı! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmasında neler oluyor? Survivor Hikmet, Yasin, Ardahan, Yunus Emre ve Atakan ceza aldı mı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...