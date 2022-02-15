Acun Ilıcalı Konseyde Bas Bas Bağırdı! Yüzüne Doğru Hakaret Edilince Kaldıramadı, Noktayı Koydu! Öyle Şeyler Dedi Ki…
Hikmet, Yasin, Ardahan, Yunus Emre ve Atakan arasında başlayan sözlü tartışma, konseyi gererken; Acun Ilıcalı’yı da harekete geçirdi. Kavganın taraflarına çok sert çıkan Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 yarışmasının yarışmacılarının üzerine adeta ceza yağdırdı. İşte Acun Ilıca'lının isyanı ve konseyde olanlar....
Ekranların en ses getiren yarışma programlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışması, geçtiğimiz gün ağızları açık bırakan bir kavgaya ev sahipliği yaptı. Hikmet, Yasin, Ardahan, Yunus Emre ve Atakan arasında başlayan sözlü tartışma, konseyi gererken; Acun Ilıcalı’yı da harekete geçirdi. Kavganın taraflarına çok sert çıkan Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 yarışmasının yarışmacılarının üzerine adeta ceza yağdırdı! Peki, Survivor All Star 2022 yarışmasında neler oluyor? Survivor Hikmet, Yasin, Ardahan, Yunus Emre ve Atakan ceza aldı mı? İşte, detaylar…
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15 Şub 2022 - 15:15 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.