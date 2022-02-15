Survivor Aşkım’ın Instagram’daki Hali Bambaşka! Fırtınalar Estirdi, Cesur Pozlarıyla Şok Etti! Survivor’da Sus Pus, Instagram’da…

Ekranlarda fırtınalar estirmeye devam eden Survivor All Star 2022 yarışması, yarışlarından ziyade yarışmacılarıyla gündemlere gelmeye başladı. O isimlerden biri olan ve Survivor All Star 2022 yarışmasına yedeklerden dahil olan Aşkım Burçe Tunay ise, şimdilerde yarışmanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile Survivor’daki görüntüsü arasında dağlar kadar fark olan Aşkım Burçe Tunay, bakın kim çıktı! Peki, Aşkım Burçe Tunay kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Survivor Aşkım Burçe Tunay mesleği ne, Instagram hesabı var mı? İşte, detaylar…

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