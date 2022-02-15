Survivor Aşkım’ın Instagram’daki Hali Bambaşka! Fırtınalar Estirdi, Cesur Pozlarıyla Şok Etti! Survivor’da Sus Pus, Instagram’da…
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile Survivor’daki görüntüsü arasında dağlar kadar fark olan Aşkım Burçe Tunay, bakın kim çıktı. İşte Aşkım Burçe Tanay ile ilgili hiç bilinmeyenler...
Ekranlarda fırtınalar estirmeye devam eden Survivor All Star 2022 yarışması, yarışlarından ziyade yarışmacılarıyla gündemlere gelmeye başladı. O isimlerden biri olan ve Survivor All Star 2022 yarışmasına yedeklerden dahil olan Aşkım Burçe Tunay ise, şimdilerde yarışmanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile Survivor’daki görüntüsü arasında dağlar kadar fark olan Aşkım Burçe Tunay, bakın kim çıktı! Peki, Aşkım Burçe Tunay kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Survivor Aşkım Burçe Tunay mesleği ne, Instagram hesabı var mı? İşte, detaylar…
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15 Şub 2022 - 15:26 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.