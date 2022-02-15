Survivor Yarışmasında Seda ve Sema Kardeşler Ortalığı Karıştırdı! Şampiyon Olmak İçin Öyle Şeyler Yapıyorlar Ki… En Son Hamle Delirtti!
ikmet ve Yunus Emre’nin tartışmasının ardından ayrı takımlarda yer alan Seda ve Sema isimli ikiz kardeşlerin tartışması Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölüm fragmanına adeta damga vurdu. İki kız kardeşinin kavgasının detayları...
Son günlerde konsey kavgalarıyla gündemlerden bir türlü düşmeyen Survivor All Star 2022 yarışmasında birbirine giren kardeşler, herkesi şoke etti. Hikmet ve Yunus Emre’nin tartışmasının ardından ayrı takımlarda yer alan Seda ve Sema isimli ikiz kardeşlerin tartışması Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölüm fragmanına adeta damga vurdu. Öte yandan Acun Ilıcalı’nın bu kavgaya ne diyeceği ise, büyük bir merak konusu haline geldi. Peki, Survivor All Star 2022 yarışmacıları Sema ve Seda neden kavga etti? İşte, detaylar…
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15 Şub 2022 - 18:43 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.