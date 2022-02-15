- 15 Şub 2022 - 18:43

Survivor Yarışmasında Seda ve Sema Kardeşler Ortalığı Karıştırdı! Şampiyon Olmak İçin Öyle Şeyler Yapıyorlar Ki… En Son Hamle Delirtti!

ikmet ve Yunus Emre’nin tartışmasının ardından ayrı takımlarda yer alan Seda ve Sema isimli ikiz kardeşlerin tartışması Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölüm fragmanına adeta damga vurdu. İki kız kardeşinin kavgasının detayları...

Son günlerde konsey kavgalarıyla gündemlerden bir türlü düşmeyen Survivor All Star 2022 yarışmasında birbirine giren kardeşler, herkesi şoke etti. Hikmet ve Yunus Emre’nin tartışmasının ardından ayrı takımlarda yer alan Seda ve Sema isimli ikiz kardeşlerin tartışması Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölüm fragmanına adeta damga vurdu. Öte yandan Acun Ilıcalı’nın bu kavgaya ne diyeceği ise, büyük bir merak konusu haline geldi. Peki, Survivor All Star 2022 yarışmacıları Sema ve Seda neden kavga etti? İşte, detaylar…

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15 Şub 2022 - 18:43 - Dizi Haberleri

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