Masterchef’te Acun Ilıcalı’nın Kovduğu Murat Şef Şok Etti! Masterchef Yarışmasında Yaptığı Şeyle Her Şeyi Bitirdi! Meğer…

TV8 ekranlarından yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında sergilediği ilginç hareketler ile tanınan isimlerden biri haline gelmiş olan Murat Şef lakaplı Murat Özdemir, geçtiğimiz gün Survivor yarışmasının eski yarışmacısı Taner Tolga ile birlikte sosyal medya üzerinden bir canlı yayın gerçekleştirdi. Hedefine Acun Ilıcalı’yı alan Taner Tolga ve Murat Özdemir, o yayın esnasında herkesi şoke eden itiraflarda da bulundu! Peki, MasterChef Murat ve Survivor Taner Tolga ne dedi? MasterChef Murat ve Survivor Taner Tolga ne itiraf etti? İşte, detaylar…

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