Masterchef’te Acun Ilıcalı’nın Kovduğu Murat Şef Şok Etti! Masterchef Yarışmasında Yaptığı Şeyle Her Şeyi Bitirdi! Meğer…
Murat Şef lakaplı Murat Özdemir, geçtiğimiz gün Survivor yarışmasının eski yarışmacısı Taner Tolga ile birlikte sosyal medya üzerinden bir canlı yayın gerçekleştirdi. Hedefine Acun Ilıcalı’yı alan Taner Tolga ve Murat Özdemir, o yayın esnasında herkesi şoke eden itiraflarda da bulundu. İşte Murat Şef'in Acun Ilıcalı'yı zora sokacak açıklamalarının detayları...
TV8 ekranlarından yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında sergilediği ilginç hareketler ile tanınan isimlerden biri haline gelmiş olan Murat Şef lakaplı Murat Özdemir, geçtiğimiz gün Survivor yarışmasının eski yarışmacısı Taner Tolga ile birlikte sosyal medya üzerinden bir canlı yayın gerçekleştirdi. Hedefine Acun Ilıcalı’yı alan Taner Tolga ve Murat Özdemir, o yayın esnasında herkesi şoke eden itiraflarda da bulundu! Peki, MasterChef Murat ve Survivor Taner Tolga ne dedi? MasterChef Murat ve Survivor Taner Tolga ne itiraf etti? İşte, detaylar…
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15 Şub 2022 - 15:46 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.