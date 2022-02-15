Survivor Sude ve Mert El Ele Evliliğe Yürüyorlar! Acun Ilıcalı Şahitleri Olacak; Aldatmalar Unutuldu! Öyle Bir An Yaşandı Ki, Kanallar Çatladı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da isimlerini duyuran Sude ve Mert resmen evleniyor! Acun Ilıcalı’nın şahitleri olacağı konuşulurken; aldatma defterinin kapandığı da görüldü! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İlk bölümlerinde yaşanan skandal aşk üçgeni ekranlara milyonları kitlerken; Sude’nin son olayında Mert’in tavrı ve bakışları ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.