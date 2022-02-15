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15 Şub 2022 - 18:46

Survivor Sude ve Mert El Ele Evliliğe Yürüyorlar! Acun Ilıcalı Şahitleri Olacak; Aldatmalar Unutuldu! Öyle Bir An Yaşandı Ki, Kanallar Çatladı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da isimlerini duyuran Sude ve Mert resmen evleniyor! Acun Ilıcalı’nın şahitleri olacağı konuşulurken; aldatma defterinin kapandığı da görüldü! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…