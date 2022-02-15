- 15 Şub 2022 - 15:51 G: 15 Şub 2022 - 16:04

Survivor Berkan Hakkında Şok Eden Gerçek! Yıllardır Aşk Yaşadığı Sevgilisi Bile Bunu Bilmiyor! Acun Ilıcalı’ya Posta Koymuştu…

Her fragmanında yer alan detaylar ile seyircisini meraklandırmayı da başaran Survivor All Star 2022 yarışması, bu kez yarışmacı Berkan’ın söylediği 'Babako tranquilo' kelimeleriyle izleyicisinin dikkatini çekti. Sizde Berkay'ın söylemiş olduğu o kelime ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Heyecanlı yarışıyla TV8 ekranlarındaki yerini almaya devam eden Survivor All Star 2022 yarışması, şimdilerde konseye damga vuran kavgaları ile gündemlerden düşmemeye başladı. Her fragmanında yer alan detaylar ile seyircisini meraklandırmayı da başaran Survivor All Star 2022 yarışması, bu kez yarışmacı Berkan’ın söylediği 'Babako tranquilo' kelimeleriyle izleyicisinin dikkatini çekti. Öte yandan Berkan’ın kullandığı o kelimenin sırrı çok geçmeden ortaya çıktı! Peki, Babako ne demek? Tranquilo ne demek? Babako tranquilo ne demek? İşte, detaylar…

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15 Şub 2022 - 15:51 - Magazin

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