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15 Şub 2022 - 16:26

Yargı Dizisinde Üçüncü Cinayet Aralandı! Öyle Bir İsim Ölecek Ki, Herkes Kahrolacak! Yer Gök İnleyecek, Bu Kadarını Kimse Beklemiyordu!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da üçüncü cinayet resmen aralandı! Öyle bir isim olacak ki, ağızlar açık kaldı! Herkesin kahrolacağı o isim, dengelerin değişmesine neden oldu! Kimse bu kadar hazin bir sonla hikayesini bitireceğini bilmiyordu ama ağızlar resmen açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…