- 15 Şub 2022 - 16:26 G: 15 Şub 2022 - 16:54

Yargı Dizisinde Üçüncü Cinayet Aralandı! Öyle Bir İsim Ölecek Ki, Herkes Kahrolacak! Yer Gök İnleyecek, Bu Kadarını Kimse Beklemiyordu!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da üçüncü cinayet resmen aralandı! Öyle bir isim olacak ki, ağızlar açık kaldı! Herkesin kahrolacağı o isim, dengelerin değişmesine neden oldu! Kimse bu kadar hazin bir sonla hikayesini bitireceğini bilmiyordu ama ağızlar resmen açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Hüseyin Avni Danyal, Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Cinayetin çözülmesi ve şok ölüm dengeleri değiştirirken; Ceylin ve Ilgaz’ın donakalması ise şok etkisi yaratmıştı. Şimdi ise skandal bir olay yaşandı ve üçüncü cinayet aralandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Şub 2022 - 16:26 Ankara- Yaşam

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