Survivor Yarışmasına Ayşe Yüksel Giriş Yapıyor! Acun Ilıcalı Anlaşmayı Yaptı, Sosyal Medya Karıştı! “İstemiyoruz! Asla Gelmesin”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a son yedeklerden skandal bir ismin gireceği görüldü! Ayşe Yüksel’in giriş yapacak olması ise sosyal medyanın karışmasına neden oldu! Acun Ilıcalı’nın anlaşmayı yaptığı iddia edilirken; sosyal medya kullanıcıları ise “Hayır istemiyoruz! Gelmesin” yorumlarında bulunarak tepkilerini gösterdiler! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Son yedekler olarak Aşkım ve Ezgi yarışmaya katılan isimler olmuştu. Aşkım Ünlüler takımına giderken; Ezgi ise Gönüllüler takımında yerini almıştı. Şimdi ise yarışmaya Ayşe Yüksel’in giriş yapacağı konuşulmaya başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.