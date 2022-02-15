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15 Şub 2022 - 18:51

Survivor Yarışmasına Yedekten Ayşe Yüksel Giriş Yapıyor! Acun Ilıcalı Anlaşmayı Yaptı, Sosyal Medya Karıştı! Ada Karışacak...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a son yedeklerden skandal bir ismin gireceği görüldü! Ayşe Yüksel’in giriş yapacak olması ise sosyal medyanın karışmasına neden oldu! Acun Ilıcalı’nın anlaşmayı yaptığı iddia edilirken; sosyal medya kullanıcıları ise “Hayır istemiyoruz! Gelmesin” yorumlarında bulunarak tepkilerini gösterdiler! İşte merak edilen tüm detaylar…