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15 Şub 2022 - 18:53

Sadakatsiz Dizisinde Derin’e Acı Sürpriz! Her Şey Bitti, Ölüm ve Cenaze Detayı Seyirciyi Delirtti! Gözyaşları Sel Olup Akacak!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de seyirciyi delirtecek bir gelişme yaşandı! Derin’i yıkan bir ölümün yaşanacağı görülürken; cenaze namazının kılınacağı gündeme bomba gibi düştü! Milyonları şok içerisinde bırakan bu durum ise gözyaşlarını sel olup akıttı! İşte merak edilen tüm detaylar…