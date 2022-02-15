Sadakatsiz Dizisinde Derin’e Acı Sürpriz! Her Şey Bitti, Ölüm ve Cenaze Detayı Seyirciyi Delirtti! Gözyaşları Sel Olup Akacak!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de seyirciyi delirtecek bir gelişme yaşandı! Derin’i yıkan bir ölümün yaşanacağı görülürken; cenaze namazının kılınacağı gündeme bomba gibi düştü! Milyonları şok içerisinde bırakan bu durum ise gözyaşlarını sel olup akıttı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Sadakatsiz dizisi Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Ali’nin yalanı ortaya çıkarken; Asya ise Aras’tan özür dilemişti. İkili arasında aşk kaldığı yerden devam etmeye başlamıştı. Öyle ki, Asya Aras’ın evlenme teklifini kabul etmişti. Volkan ise bu anlara bizzat şahit olan isim olmuştu. Şimdi ise dizide yaprak dökümünün başladığı resmen görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.