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15 Şub 2022 - 17:12

Sadakatsiz Dizisinde Derin’i Yıkan Ölüm! Her Şey Bitti, Cenaze Namazı Detayı Seyirciyi Delirtti! Gözyaşları Sel Olup Akacak!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de seyirciyi delirtecek bir gelişme yaşandı! Derin’i yıkan bir ölümün yaşanacağı görülürken; cenaze namazının kılınacağı gündeme bomba gibi düştü! Milyonları şok içerisinde bırakan bu durum ise gözyaşlarını sel olup akıttı! İşte merak edilen tüm detaylar…