- 15 Şub 2022 - 17:33 G: 15 Şub 2022 - 17:36

Ağzından Çıkanı Kulağı Duymayan Burçlar Hangisidir?

Her burcun insanı iletişim konusunda son derece başarılı ya da naif olamıyor. Özellikle bu listede yer alan o üç burç, söylediği söyler ile herkesin kalbini kırmayı başarıyor. Sizde ağzından çıkanı kulağı duymayıp kalp kıran burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun insanı iletişim konusunda son derece başarılı ya da naif olamıyor. Özellikle bu listede yer alan o üç burç, söylediği söyler ile herkesin kalbini kırmayı başarıyor. Ağzından çıkanı kulağının duymadığı bu burçları görenler ise, hayrete düşmeden edemiyor! Peki, ağzından çıkanı kulağı duymayan burçlar hangisidir? İşte, o burçlar…

15 Şub 2022 - 17:33 - Burç Haberleri

# BURÇ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ruhen Hep Genç Kalan Burçlar Hangisidir? İşte Kıpır Kıpır Olan O Burçlar… mask
Ruhen Hep Genç Kalan Burçlar Hangisidir? İşte Kıpır Kıpır Olan O Burçlar…
Tükürdüğünü Yalamayan Burçlar Hangisidir? İşte Gururu İçin Yaşayan O Burçlar… mask
Tükürdüğünü Yalamayan Burçlar Hangisidir? İşte Gururu İçin Yaşayan O Burçlar…
Evlilikte Hep Alttan Alan Burçlar Hangisidir? İşte Sabrıyla Taşı Çatlatan O Burçlar… mask
Evlilikte Hep Alttan Alan Burçlar Hangisidir? İşte Sabrıyla Taşı Çatlatan O Burçlar…
Eşinin Çalışmasını İstemeyen Burçlar Hangisidir? İşte Katı Kuralları Olan O Burçlar… mask
Eşinin Çalışmasını İstemeyen Burçlar Hangisidir? İşte Katı Kuralları Olan O Burçlar…
İlk Görüşte Aşk Ateşine Düşen Burçlar Hangisidir! İşte Hemen Heyecana Kapılan Olan O Burçlar… mask
İlk Görüşte Aşk Ateşine Düşen Burçlar Hangisidir! İşte Hemen Heyecana Kapılan Olan O Burçlar…
Şımartılmaktan Hoşlanan Burçlar Hangisidir? İşte Sevgi Arsızı O Burçlar… mask
Şımartılmaktan Hoşlanan Burçlar Hangisidir? İşte Sevgi Arsızı O Burçlar…
Günaydın Mesajı Bekleyen Burçlar Hangisidir? İşte Gözünü Telefona Diken O Burçlar... mask
Günaydın Mesajı Bekleyen Burçlar Hangisidir? İşte Gözünü Telefona Diken O Burçlar...
Tek Gecelik İlişki Arayan Burçlar Hangisidir? İşte Arkasına Bakmadan Giden O Burçlar… mask
Tek Gecelik İlişki Arayan Burçlar Hangisidir? İşte Arkasına Bakmadan Giden O Burçlar…
Seksi Görünmek İçin Şekilden Şekle Giren Burçlar Hangisidir? İşte Çekici ve Zarif O Burçlar... mask
Seksi Görünmek İçin Şekilden Şekle Giren Burçlar Hangisidir? İşte Çekici ve Zarif O Burçlar...
Kalbi Kaya Gibi Sağlam Olan Burçlar Hangisidir? İşte Duruşu Net Olan O Burçlar... mask
Kalbi Kaya Gibi Sağlam Olan Burçlar Hangisidir? İşte Duruşu Net Olan O Burçlar...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sadakatsiz Dizisinde Derin’i Yıkan Ölüm! Her Şey Bitti, Cenaze Namazı Detayı Seyirciyi Delirtti! Gözyaşları Sel Olup Akacak! mask
Sadakatsiz Dizisinde Derin’i Yıkan Ölüm! Her Şey Bitti, Cenaze Namazı Detayı Seyirciyi Delirtti! Gözyaşları Sel Olup Akacak!
Survivor Yarışmasına Ayşe Yüksel Giriş Yapıyor! Acun Ilıcalı Anlaşmayı Yaptı, Sosyal Medya Karıştı! “İstemiyoruz! Asla Gelmesin” mask
Survivor Yarışmasına Ayşe Yüksel Giriş Yapıyor! Acun Ilıcalı Anlaşmayı Yaptı, Sosyal Medya Karıştı! “İstemiyoruz! Asla Gelmesin”
Yargı Dizisinde Üçüncü Cinayet Aralandı! Öyle Bir İsim Ölecek Ki, Herkes Kahrolacak! Yer Gök İnleyecek, Bu Kadarını Kimse Beklemiyordu! mask
Yargı Dizisinde Üçüncü Cinayet Aralandı! Öyle Bir İsim Ölecek Ki, Herkes Kahrolacak! Yer Gök İnleyecek, Bu Kadarını Kimse Beklemiyordu!
Survivor Sude ve Mert Evleniyor! Acun Ilıcalı Şahitleri Olacak; Aldatmalar Unutuldu! Öyle Bir An Yaşandı Ki, Kanallar Çatladı! mask
Survivor Sude ve Mert Evleniyor! Acun Ilıcalı Şahitleri Olacak; Aldatmalar Unutuldu! Öyle Bir An Yaşandı Ki, Kanallar Çatladı!
Survivor Berkan Hakkında Şok Eden Gerçek! Yıllardır Aşk Yaşadığı Sevgilisi Bile Bunu Bilmiyor! Acun Ilıcalı’ya Posta Koymuştu… mask
Survivor Berkan Hakkında Şok Eden Gerçek! Yıllardır Aşk Yaşadığı Sevgilisi Bile Bunu Bilmiyor! Acun Ilıcalı’ya Posta Koymuştu…
Masterchef’te Acun Ilıcalı’nın Kovduğu Murat Şef Şok Etti! Masterchef Yarışmasında Yaptığı Şeyle Her Şeyi Bitirdi! Meğer… mask
Masterchef’te Acun Ilıcalı’nın Kovduğu Murat Şef Şok Etti! Masterchef Yarışmasında Yaptığı Şeyle Her Şeyi Bitirdi! Meğer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status