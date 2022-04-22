- 22 Nis 2022 - 21:54

Ağzından Çıkanı Kulağı Duymayan Burçlar Hangisidir? İşte Sözcüklerin Anlamını Bilmeyen O Burçlar...

Her burcun insanı iletişim konusunda son derece başarılı ya da naif olamıyor. Özellikle bu listede yer alan o üç burç, söylediği söyler ile herkesin kalbini kırmayı başarıyor. Sizde ağzından çıkanı kulağı duymayıp kalp kıran burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun insanı iletişim konusunda son derece başarılı ya da naif olamıyor. Özellikle bu listede yer alan o üç burç, söylediği söyler ile herkesin kalbini kırmayı başarıyor. Ağzından çıkanı kulağının duymadığı bu burçları görenler ise, hayrete düşmeden edemiyor! Peki, ağzından çıkanı kulağı duymayan burçlar hangisidir? İşte, o burçlar…

22 Nis 2022 - 21:54 - Burç Haberleri

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