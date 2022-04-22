Ağzından Çıkanı Kulağı Duymayan Burçlar Hangisidir? İşte Sözcüklerin Anlamını Bilmeyen O Burçlar...
Her burcun insanı iletişim konusunda son derece başarılı ya da naif olamıyor. Özellikle bu listede yer alan o üç burç, söylediği söyler ile herkesin kalbini kırmayı başarıyor. Sizde ağzından çıkanı kulağı duymayıp kalp kıran burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı iletişim konusunda son derece başarılı ya da naif olamıyor. Özellikle bu listede yer alan o üç burç, söylediği söyler ile herkesin kalbini kırmayı başarıyor. Ağzından çıkanı kulağının duymadığı bu burçları görenler ise, hayrete düşmeden edemiyor! Peki, ağzından çıkanı kulağı duymayan burçlar hangisidir? İşte, o burçlar…
22 Nis 2022 - 21:54 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.