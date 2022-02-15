Fenomen Gelin Hanife Gürdal Öyle Bir Değişti Ki… Esra Erol ve Zuhal Topal Görse Tanıyamaz! Evlendikten Sonra… “Bu Kim Be!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal gündeme bomba gibi düştü! Değişimiyle milyonları şok içerisinde bırakan Hanife Gürdal’ın son halini görenler ise “Esra Erol ve Zuhal Topal görse tanıyamaz” yorumlarında bulundu! Evlendikten sonra hayatını değiştiren fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, “Bu kim be” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Esra Erol ve Zuhal Topal’ın sunumunu yaptığı evlenme programlarında adını duyuran ve bir dönem genç erkeklerin kalbinde yatan Hanife Gürdal, programların yayından kaldırılmasıyla bambaşka birisine dönüşmüştü. Baş örtüsünü çıkaran gelin adayı Hanife Gürdal daha sonra ise program dışında tanıştığı bir isimle evlenme kararı almıştı. Şimdi ise son hali ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.