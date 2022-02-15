- 15 Şub 2022 - 17:36 G: 15 Şub 2022 - 17:38

Fenomen Gelin Hanife Gürdal Öyle Bir Değişti Ki… Esra Erol ve Zuhal Topal Görse Tanıyamaz! Evlendikten Sonra… “Bu Kim Be!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal gündeme bomba gibi düştü! Değişimiyle milyonları şok içerisinde bırakan Hanife Gürdal’ın son halini görenler ise “Esra Erol ve Zuhal Topal görse tanıyamaz” yorumlarında bulundu! Evlendikten sonra hayatını değiştiren fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, “Bu kim be” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Esra Erol ve Zuhal Topal’ın sunumunu yaptığı evlenme programlarında adını duyuran ve bir dönem genç erkeklerin kalbinde yatan Hanife Gürdal, programların yayından kaldırılmasıyla bambaşka birisine dönüşmüştü. Baş örtüsünü çıkaran gelin adayı Hanife Gürdal daha sonra ise program dışında tanıştığı bir isimle evlenme kararı almıştı. Şimdi ise son hali ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Şub 2022 - 17:36 Ankara- Yaşam

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