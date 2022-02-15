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15 Şub 2022 - 17:36

Fenomen Gelin Hanife Gürdal Öyle Bir Değişti Ki… Esra Erol ve Zuhal Topal Görse Tanıyamaz! Evlendikten Sonra… “Bu Kim Be!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal gündeme bomba gibi düştü! Değişimiyle milyonları şok içerisinde bırakan Hanife Gürdal’ın son halini görenler ise “Esra Erol ve Zuhal Topal görse tanıyamaz” yorumlarında bulundu! Evlendikten sonra hayatını değiştiren fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, “Bu kim be” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…