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15 Şub 2022 - 18:55

Fenomen Gelin Hanife Gürdal'ın Son Halini Görenler Şaştı Kaldı! Esra Erol ve Zuhal Topal Görse Tanıyamaz! Evlendikten Sonra…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal gündeme bomba gibi düştü! Değişimiyle milyonları şok içerisinde bırakan Hanife Gürdal’ın son halini görenler ise “Esra Erol ve Zuhal Topal görse tanıyamaz” yorumlarında bulundu! Evlendikten sonra hayatını değiştiren fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, “Bu kim be” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…