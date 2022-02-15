- 15 Şub 2022 - 18:55

Fenomen Gelin Hanife Gürdal'ın Son Halini Görenler Şaştı Kaldı! Esra Erol ve Zuhal Topal Görse Tanıyamaz! Evlendikten Sonra…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal gündeme bomba gibi düştü! Değişimiyle milyonları şok içerisinde bırakan Hanife Gürdal’ın son halini görenler ise “Esra Erol ve Zuhal Topal görse tanıyamaz” yorumlarında bulundu! Evlendikten sonra hayatını değiştiren fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, “Bu kim be” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Esra Erol ve Zuhal Topal’ın sunumunu yaptığı evlenme programlarında adını duyuran ve bir dönem genç erkeklerin kalbinde yatan Hanife Gürdal, programların yayından kaldırılmasıyla bambaşka birisine dönüşmüştü. Baş örtüsünü çıkaran gelin adayı Hanife Gürdal daha sonra ise program dışında tanıştığı bir isimle evlenme kararı almıştı. Şimdi ise son hali ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

15 Şub 2022 - 18:55 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Sadakatsiz Dizisinde Derin’e Acı Sürpriz! Her Şey Bitti, Ölüm ve Cenaze Detayı Seyirciyi Delirtti! Gözyaşları Sel Olup Akacak! mask
Sadakatsiz Dizisinde Derin’e Acı Sürpriz! Her Şey Bitti, Ölüm ve Cenaze Detayı Seyirciyi Delirtti! Gözyaşları Sel Olup Akacak!
Survivor Yarışmasına Yedekten Ayşe Yüksel Giriş Yapıyor! Acun Ilıcalı Anlaşmayı Yaptı, Sosyal Medya Karıştı! Ada Karışacak... mask
Survivor Yarışmasına Yedekten Ayşe Yüksel Giriş Yapıyor! Acun Ilıcalı Anlaşmayı Yaptı, Sosyal Medya Karıştı! Ada Karışacak...
Yargı Dizisinde Üçüncü Cinayet Seyirciyi Şok Etti! Öyle Bir İsim Ölecek Ki, Herkes Kahrolacak! Yer Gök İnleyecek... mask
Yargı Dizisinde Üçüncü Cinayet Seyirciyi Şok Etti! Öyle Bir İsim Ölecek Ki, Herkes Kahrolacak! Yer Gök İnleyecek...
Survivor Sude ve Mert El Ele Evliliğe Yürüyorlar! Acun Ilıcalı Şahitleri Olacak; Aldatmalar Unutuldu! Öyle Bir An Yaşandı Ki, Kanallar Çatladı! mask
Survivor Sude ve Mert El Ele Evliliğe Yürüyorlar! Acun Ilıcalı Şahitleri Olacak; Aldatmalar Unutuldu! Öyle Bir An Yaşandı Ki, Kanallar Çatladı!
Survivor Berkan'nın Herkesten Gizlediği O Gerçek! Yıllardır Aşk Yaşadığı Sevgilisi Bile Bunu Bilmiyor! Acun Ilıcalı’ya Posta Koymuştu… mask
Survivor Berkan'nın Herkesten Gizlediği O Gerçek! Yıllardır Aşk Yaşadığı Sevgilisi Bile Bunu Bilmiyor! Acun Ilıcalı’ya Posta Koymuştu…
Survivor Aşkım Yarışmada Başka İnstagram’da Başka! Cesur Pozlarıyla Şok Etti! Survivor’da Sus Pus, Instagram’da… mask
Survivor Aşkım Yarışmada Başka İnstagram’da Başka! Cesur Pozlarıyla Şok Etti! Survivor’da Sus Pus, Instagram’da…
Alişan’la Ayrılma Aşamasında Olan Buse Varol Gemileri Yaktı! “Alişan Kaybettiğine Dön Bak” Saçlar, Başlar… Gören Şaştı Kaldı! mask
Alişan’la Ayrılma Aşamasında Olan Buse Varol Gemileri Yaktı! “Alişan Kaybettiğine Dön Bak” Saçlar, Başlar… Gören Şaştı Kaldı!
Defne Samyeli Verdiği Pozlarıyla Sınır Tanımadı! Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla… “Alev Alev Kadınsın” Her Şey Karıştı! mask
Defne Samyeli Verdiği Pozlarıyla Sınır Tanımadı! Kasığına Kadar Açılan Yırtmacıyla… “Alev Alev Kadınsın” Her Şey Karıştı!
Aleyna Tilki "Aşk kadınıyım" Dedi, Alev Alev Yaktı! Sevgilisi Uzi “Yapma” Dedikçe Bikisiniyle Verdiği Poz Yaktı Yıktı! Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Aleyna Tilki "Aşk kadınıyım" Dedi, Alev Alev Yaktı! Sevgilisi Uzi “Yapma” Dedikçe Bikisiniyle Verdiği Poz Yaktı Yıktı! Sosyal Medya Sallanıyor!
Demet Özdemir’in Kıyafeti Yüzüğünden Pahalı Çıktı! 4 Karat Bile Bu Kadar Etmedi! Akıl Beyin Yanıyor, Bir Kumaş… mask
Demet Özdemir’in Kıyafeti Yüzüğünden Pahalı Çıktı! 4 Karat Bile Bu Kadar Etmedi! Akıl Beyin Yanıyor, Bir Kumaş…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ağzından Çıkanı Kulağı Duymayan Burçlar Hangisidir? mask
Ağzından Çıkanı Kulağı Duymayan Burçlar Hangisidir?
Sadakatsiz Dizisinde Derin’e Acı Sürpriz! Her Şey Bitti, Ölüm ve Cenaze Detayı Seyirciyi Delirtti! Gözyaşları Sel Olup Akacak! mask
Sadakatsiz Dizisinde Derin’e Acı Sürpriz! Her Şey Bitti, Ölüm ve Cenaze Detayı Seyirciyi Delirtti! Gözyaşları Sel Olup Akacak!
Survivor Yarışmasına Yedekten Ayşe Yüksel Giriş Yapıyor! Acun Ilıcalı Anlaşmayı Yaptı, Sosyal Medya Karıştı! Ada Karışacak... mask
Survivor Yarışmasına Yedekten Ayşe Yüksel Giriş Yapıyor! Acun Ilıcalı Anlaşmayı Yaptı, Sosyal Medya Karıştı! Ada Karışacak...
Yargı Dizisinde Üçüncü Cinayet Seyirciyi Şok Etti! Öyle Bir İsim Ölecek Ki, Herkes Kahrolacak! Yer Gök İnleyecek... mask
Yargı Dizisinde Üçüncü Cinayet Seyirciyi Şok Etti! Öyle Bir İsim Ölecek Ki, Herkes Kahrolacak! Yer Gök İnleyecek...
Vicdanının Sesini Susturamayan Burçlar Hangisidir? İşte Pişmanlık Yaşayan O Burçlar… mask
Vicdanının Sesini Susturamayan Burçlar Hangisidir? İşte Pişmanlık Yaşayan O Burçlar…
Survivor Sude ve Mert El Ele Evliliğe Yürüyorlar! Acun Ilıcalı Şahitleri Olacak; Aldatmalar Unutuldu! Öyle Bir An Yaşandı Ki, Kanallar Çatladı! mask
Survivor Sude ve Mert El Ele Evliliğe Yürüyorlar! Acun Ilıcalı Şahitleri Olacak; Aldatmalar Unutuldu! Öyle Bir An Yaşandı Ki, Kanallar Çatladı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status