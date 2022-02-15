Lafını esirgememek bazı durumlarda son derece geçerli bir tavır olsa da bazı durumlarda karşı taraftaki insanlar için son derece kırıcı olabiliyor. Bu listede yer alan burçlar ise, hiçbir şart ve koşulda lafını asla esirgemiyor! Peki, lafını esirgemeyen burçlar hangisidir? İşte ağzına geleni söyleyen o burçlar…

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