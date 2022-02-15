Lafını Esirgemeyen Burçlar Hangisidir? İşte Ağzına Geleni Söyleyen O Burçlar…
Lafını esirgememek bazı durumlarda son derece geçerli bir tavır olsa da bazı durumlarda karşı taraftaki insanlar için son derece kırıcı olabiliyor. Bu listede yer alan burçlarla ilgili detaylar haberimizde...
Lafını esirgememek bazı durumlarda son derece geçerli bir tavır olsa da bazı durumlarda karşı taraftaki insanlar için son derece kırıcı olabiliyor. Bu listede yer alan burçlar ise, hiçbir şart ve koşulda lafını asla esirgemiyor! Peki, lafını esirgemeyen burçlar hangisidir? İşte ağzına geleni söyleyen o burçlar…
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15 Şub 2022 - 17:49 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.