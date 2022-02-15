Aklına eseni yapmak denince bu listede yer alan burçların eline kimseler su dahi dökemiyor. Düşünmeden hareket eden bu burçlar, hayatını gelişigüzel yaşadığı gibi hayatının dönüm noktalarını oluşturan kararları da düşünmeden alıyor! Peki, aklına eseni yapan burçlar hangisidir? İşte düşünmeden hareket eden o burçlar…