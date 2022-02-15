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15 Şub 2022 - 17:58

Üç Kuruş Dizisinin Yayından Kaldırılmasına Ramak Kaldı! Bile İsteye Yapıldı, Ekran Başındakiler Çıldırdı! O Sahne Twitter’ı Ayağa Kaldırdı!

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş dizisinin yayından kaldırılmasına ramak kaldı! Bile isteye yapılan ve ekranlara gelen o sahneler milyonları çılgına çevirdi! Ekranlara gelen sahneleri izleyenler ise Twitter’da tepkilere neden oldu! Ağızların açık kaldığı sahnelerde ise ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…