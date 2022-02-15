- 15 Şub 2022 - 18:56

Üç Kuruş Dizisinin Yayından Kaldırılmasına Ramak Kaldı! O Sahne Twitter’ı Ayağa Kaldırdı! Ekran Başındakiler Çıldırdı!

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş dizisinin yayından kaldırılmasına ramak kaldı! Bile isteye yapılan ve ekranlara gelen o sahneler milyonları çılgına çevirdi! Ekranlara gelen sahneleri izleyenler ise Twitter’da tepkilere neden oldu! Ağızların açık kaldığı sahnelerde ise ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora ve Nursel Köse gibi birbirinden başarılı isimlerin bulduğu Üç Kuruş dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Üç Kuruş dizisinin yayınlanan bölümündeyse ekranlara gelen bir sahne seyircinin çılgına dönmesine neden oldu! Her Pazartesi gününe damgasını vuran başarılı dizi ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Şub 2022 - 18:56 Ankara- Yaşam

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