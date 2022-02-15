Üç Kuruş Dizisinin Yayından Kaldırılmasına Ramak Kaldı! O Sahne Twitter’ı Ayağa Kaldırdı! Ekran Başındakiler Çıldırdı!
Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş dizisinin yayından kaldırılmasına ramak kaldı! Bile isteye yapılan ve ekranlara gelen o sahneler milyonları çılgına çevirdi! Ekranlara gelen sahneleri izleyenler ise Twitter’da tepkilere neden oldu! Ağızların açık kaldığı sahnelerde ise ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora ve Nursel Köse gibi birbirinden başarılı isimlerin bulduğu Üç Kuruş dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Üç Kuruş dizisinin yayınlanan bölümündeyse ekranlara gelen bir sahne seyircinin çılgına dönmesine neden oldu! Her Pazartesi gününe damgasını vuran başarılı dizi ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.