Anasayfa/

Foto Galeri/

15 Şub 2022 - 18:56

Üç Kuruş Dizisinin Yayından Kaldırılmasına Ramak Kaldı! O Sahne Twitter’ı Ayağa Kaldırdı! Ekran Başındakiler Çıldırdı!

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş dizisinin yayından kaldırılmasına ramak kaldı! Bile isteye yapılan ve ekranlara gelen o sahneler milyonları çılgına çevirdi! Ekranlara gelen sahneleri izleyenler ise Twitter’da tepkilere neden oldu! Ağızların açık kaldığı sahnelerde ise ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…