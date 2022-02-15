- 15 Şub 2022 - 18:01 G: 15 Şub 2022 - 18:07

Cebindeki Parayı Son Kuruşuna Kadar Harcar? İşte En Bonkör O Burçlar…

Bazı burçlar var ki, cimrilikten cebine dikiş attırmış bulunuyor. Ancak bu listede yer alan o burçlar, cimri burçların aksine cebinde ne varsa harcamaya ant içmiş gibi davranıyor! Cebindeki parayı son kuruşuna kadar harcayan burçları sizde merak ediyorsanız işte size detaylar...

Bazı burçlar var ki, cimrilikten cebine dikiş attırmış bulunuyor. Ancak bu listede yer alan o burçlar, cimri burçların aksine cebinde ne varsa harcamaya ant içmiş gibi davranıyor! Cebindeki parayı son kuruşuna kadar harcayabilecek olan bu burçlar, bonkörlükleriyle çevrelerindeki insanları da adeta yaşatıyor. Peki, cebindeki parayı son kuruşuna kadar harcar? İşte en bonkör o burçlar…

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15 Şub 2022 - 18:01 - Burç Haberleri

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