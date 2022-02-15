Cebindeki Parayı Son Kuruşuna Kadar Harcar? İşte En Bonkör O Burçlar…
Bazı burçlar var ki, cimrilikten cebine dikiş attırmış bulunuyor. Ancak bu listede yer alan o burçlar, cimri burçların aksine cebinde ne varsa harcamaya ant içmiş gibi davranıyor! Cebindeki parayı son kuruşuna kadar harcayan burçları sizde merak ediyorsanız işte size detaylar...
Bazı burçlar var ki, cimrilikten cebine dikiş attırmış bulunuyor. Ancak bu listede yer alan o burçlar, cimri burçların aksine cebinde ne varsa harcamaya ant içmiş gibi davranıyor! Cebindeki parayı son kuruşuna kadar harcayabilecek olan bu burçlar, bonkörlükleriyle çevrelerindeki insanları da adeta yaşatıyor. Peki, cebindeki parayı son kuruşuna kadar harcar? İşte en bonkör o burçlar…
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15 Şub 2022 - 18:01 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.