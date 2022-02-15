Sevgilisini Hep Üzen Canını Yakan Burçlar Hangisidir? İşte En Çok Ah Alan O Burçlar…
Sevgilisinin canını yakmak dendiğinde çok iyi çıkaran burçlar bulunuyor. Evet, bu listede yer alan o üç burca sahip olan insanlar, fark ederek ya da etmeyerek hayatındaki herkesin kalbini kırdığı gibi sevgililerinin de kalbini kırabiliyor. Sizde sevgilisinin canını yakan ve büyük acılar çekmesine sebep olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Sevgilisinin canını yakmak dendiğinde çok iyi çıkaran burçlar bulunuyor. Evet, bu listede yer alan o üç burca sahip olan insanlar, fark ederek ya da etmeyerek hayatındaki herkesin kalbini kırdığı gibi sevgililerinin de kalbini kırabiliyor. Öte yandan bu burçların çok ah aldığını anlamak için kahin olmaya gerek olmuyor! Peki, sevgilisinin canını yakan burçlar hangisidir? İşte en çok ah alan o burçlar…
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15 Şub 2022 - 23:07 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.