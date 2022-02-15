- 15 Şub 2022 - 23:07

Sevgilisini Hep Üzen Canını Yakan Burçlar Hangisidir? İşte En Çok Ah Alan O Burçlar…

Sevgilisinin canını yakmak dendiğinde çok iyi çıkaran burçlar bulunuyor. Evet, bu listede yer alan o üç burca sahip olan insanlar, fark ederek ya da etmeyerek hayatındaki herkesin kalbini kırdığı gibi sevgililerinin de kalbini kırabiliyor. Sizde sevgilisinin canını yakan ve büyük acılar çekmesine sebep olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Sevgilisinin canını yakmak dendiğinde çok iyi çıkaran burçlar bulunuyor. Evet, bu listede yer alan o üç burca sahip olan insanlar, fark ederek ya da etmeyerek hayatındaki herkesin kalbini kırdığı gibi sevgililerinin de kalbini kırabiliyor. Öte yandan bu burçların çok ah aldığını anlamak için kahin olmaya gerek olmuyor! Peki, sevgilisinin canını yakan burçlar hangisidir? İşte en çok ah alan o burçlar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

15 Şub 2022 - 23:07 - Burç Haberleri

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sevgilisini Hep Üzen Canını Yakan Burçlar Hangisidir? İşte En Çok Ah Alan O Burçlar… mask
Sevgilisini Hep Üzen Canını Yakan Burçlar Hangisidir? İşte En Çok Ah Alan O Burçlar…
Sevgide Fedakar Olan Burçlar Hangisidir? İşte Çıkarlarından Vazgeçen O Burçlar… mask
Sevgide Fedakar Olan Burçlar Hangisidir? İşte Çıkarlarından Vazgeçen O Burçlar…
Adı Sevgi Dizisinin Elif Öğretmeni Gizem Güneş Bakın Kaç Yaşında! Duyan şaştı kaldı!  Gizem Güneş Kimdir, Aslen Nerelidir, Sevgilisi Var Mı? mask
Adı Sevgi Dizisinin Elif Öğretmeni Gizem Güneş Bakın Kaç Yaşında! Duyan şaştı kaldı!  Gizem Güneş Kimdir, Aslen Nerelidir, Sevgilisi Var Mı?
Zuhal Olcay Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Haluk Bilginer İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Zuhal Olcay Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Haluk Bilginer İle Yaşları Dikkat Çekti
Baba Dizi Oyuncusu Özge Yağız Bakın Kaç Yaşında… Partneri Haluk Bilginer İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Baba Dizi Oyuncusu Özge Yağız Bakın Kaç Yaşında… Partneri Haluk Bilginer İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Tuba Ünsal Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Mirgün Cabas İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Tuba Ünsal Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Mirgün Cabas İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status