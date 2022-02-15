Vicdanının Sesini Susturamayan Burçlar Hangisidir? İşte Pişmanlık Yaşayan O Burçlar…
Burçların vicdan muhasebelerine baktığımızda her burcun insanının pişmanlık duyan tipler olmadığını görüyoruz. Ancak bu listede yer alan o burcun insanları, vicdanının sesini asla susturamıyor ve yaptığı pek çok davranışın pişmanlığını hala yaşıyor. Sizde vicdanının sesi ile kalan ömrünü geçirecek olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Burçların vicdan muhasebelerine baktığımızda her burcun insanının pişmanlık duyan tipler olmadığını görüyoruz. Ancak bu listede yer alan o burcun insanları, vicdanının sesini asla susturamıyor ve yaptığı pek çok davranışın pişmanlığını hala yaşıyor! Peki, vicdanının sesini susturamayan burçlar hangisidir? İşte pişmanlık yaşayan o burçlar…
15 Şub 2022 - 18:47 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.