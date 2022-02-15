Her burcun insanı için son derece anlayışlı ya da naif demek aslında çok da gerçekçi olmuyor. Tam aksine bu listede yer alan o üç burcun insanları, çevrelerinde kavgacı olmaları nam salmış bulunuyor. Öte yandan herhangi bir kavgaya girmeden bu listeye göz atmanız da bir fayda görüyoruz! Peki, eli maşalı burçlar hangisidir? İşte en kavgacı o burçlar…