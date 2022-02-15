Eli Maşalı Burçlar Hangisidir? İşte En Kavgacı O Burçlar…
Her burcun insanı için son derece anlayışlı ya da naif demek aslında çok da gerçekçi olmuyor. Tam aksine bu listede yer alan o üç burcun insanları, çevrelerinde kavgacı olmaları nam salmış bulunuyor. Sizde Kavgacı olup adeta eli maşalı olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı için son derece anlayışlı ya da naif demek aslında çok da gerçekçi olmuyor. Tam aksine bu listede yer alan o üç burcun insanları, çevrelerinde kavgacı olmaları nam salmış bulunuyor. Öte yandan herhangi bir kavgaya girmeden bu listeye göz atmanız da bir fayda görüyoruz! Peki, eli maşalı burçlar hangisidir? İşte en kavgacı o burçlar…
15 Şub 2022 - 18:50 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.