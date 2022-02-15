Survivor Batuhan’ın Aşkı Survivor'da Ortaya Çıktı! Sonradan Gelip Batuhan’ın Kalbini Çaldı! Sarmaş Dolaş Gözükmeleri An Meselesi! Meğer…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Gönüllüler ve Ünlüler takımı arasında yaşanan rekabet akılları başlardan almıştı. Rekabetin ve hırsın azimle ilerlediği yarışmada aşk ise olmazsa olmazlarda! Barış Murat Yağcı – Nisa Bölükbaşı – Ogeday Girişken üçgeninden sonra Mert ve Sude’de aşk yaşadığını göstermişti. Şimdi ise skandal olay patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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