Survivor Batuhan’ın Aşkı Survivor'da Ortaya Çıktı! Sonradan Gelip Batuhan’ın Kalbini Çaldı! Sarmaş Dolaş Gözükmeleri An Meselesi! Meğer…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Surviovor’da Batuhan’ın aşkı ortaya çıktı! Yedeklerden gelip; Batuhan’ın kalbini çalan isim, gündeme bomba gibi düştü. Sarmaş dolaş gözükecekleri iddia edilen ikili ağızların açık kalmasına neden oldu. Dengeleri değiştiren bu durumsa sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Gönüllüler ve Ünlüler takımı arasında yaşanan rekabet akılları başlardan almıştı. Rekabetin ve hırsın azimle ilerlediği yarışmada aşk ise olmazsa olmazlarda! Barış Murat Yağcı – Nisa Bölükbaşı – Ogeday Girişken üçgeninden sonra Mert ve Sude’de aşk yaşadığını göstermişti. Şimdi ise skandal olay patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hasan Yılmaz olarak yorum yazıyorsun. Farklı bir hesapla oturum açıp yazmak için buraya, oturum açmadam misafir (anonim) olarak yazmak için ise buraya tıklayınız.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.