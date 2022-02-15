Dürüstlük hepimizin ilişkilerimizdeki temel beklentisi olsa da her burcun insanı, bu dürüst davranışlar sergileyemiyor. Ezberleri bozmaya gelen bu listedeki burçlar ise, dürüstlük konusunda adeta bir dünya markası haline gelmiş bulunuyor. İşin sonunda da ne olursa olsun dürüstlüklerinden asla ödün vermeyecek olan bu burçlar, yalanı da hiç ama hiç sevmiyor! Peki, dürüstlükte master yapmış burçlar hangisidir? İşte yalanı sevmeyen o burçlar...