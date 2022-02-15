- 15 Şub 2022 - 18:55 G: 15 Şub 2022 - 19:06

Dürüstlükte Master Yapmış Burçlar Hangisidir? İşte Yalanı Sevmeyen O Burçlar...

Dürüstlük hepimizin ilişkilerimizdeki temel beklentisi olsa da her burcun insanı, bu dürüst davranışlar sergileyemiyor. Ezberleri bozmaya gelen bu listedeki burçlar ise, dürüstlük konusunda adeta bir dünya markası haline gelmiş bulunuyor. Sizde dürüstlükte master yapmış burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Dürüstlük hepimizin ilişkilerimizdeki temel beklentisi olsa da her burcun insanı, bu dürüst davranışlar sergileyemiyor. Ezberleri bozmaya gelen bu listedeki burçlar ise, dürüstlük konusunda adeta bir dünya markası haline gelmiş bulunuyor. İşin sonunda da ne olursa olsun dürüstlüklerinden asla ödün vermeyecek olan bu burçlar, yalanı da hiç ama hiç sevmiyor! Peki, dürüstlükte master yapmış burçlar hangisidir? İşte yalanı sevmeyen o burçlar...

15 Şub 2022 - 18:55 - Burç Haberleri

# BURÇ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sevgilisinin Süper Kahramanı Olan Burçlar Hangisidir? İşte Süper Aşk Yaşayan O Burçlar… mask
Sevgilisinin Süper Kahramanı Olan Burçlar Hangisidir? İşte Süper Aşk Yaşayan O Burçlar…
Cebindeki Parayı Son Kuruşuna Kadar Harcar? İşte En Bonkör O Burçlar… mask
Cebindeki Parayı Son Kuruşuna Kadar Harcar? İşte En Bonkör O Burçlar…
Lafını Esirgemeyen Burçlar Hangisidir? İşte Ağzına Geleni Söyleyen O Burçlar… mask
Lafını Esirgemeyen Burçlar Hangisidir? İşte Ağzına Geleni Söyleyen O Burçlar…
Aklına Eseni Yapan Burçlar Hangisidir? İşte Düşünmeden Hareket Eden O Burçlar… mask
Aklına Eseni Yapan Burçlar Hangisidir? İşte Düşünmeden Hareket Eden O Burçlar…
Ağzından Çıkanı Kulağı Duymayan Burçlar Hangisidir? mask
Ağzından Çıkanı Kulağı Duymayan Burçlar Hangisidir?
Eli Maşalı Burçlar Hangisidir? İşte En Kavgacı O Burçlar… mask
Eli Maşalı Burçlar Hangisidir? İşte En Kavgacı O Burçlar…
Vicdanının Sesini Susturamayan Burçlar Hangisidir? İşte Pişmanlık Yaşayan O Burçlar… mask
Vicdanının Sesini Susturamayan Burçlar Hangisidir? İşte Pişmanlık Yaşayan O Burçlar…
Tükürdüğünü Yalamayan Burçlar Hangisidir? İşte Gururu İçin Yaşayan O Burçlar… mask
Tükürdüğünü Yalamayan Burçlar Hangisidir? İşte Gururu İçin Yaşayan O Burçlar…
Ruhen Hep Genç Kalan Burçlar Hangisidir? İşte Kıpır Kıpır Olan O Burçlar… mask
Ruhen Hep Genç Kalan Burçlar Hangisidir? İşte Kıpır Kıpır Olan O Burçlar…
Evlilikte Hep Alttan Alan Burçlar Hangisidir? İşte Sabrıyla Taşı Çatlatan O Burçlar… mask
Evlilikte Hep Alttan Alan Burçlar Hangisidir? İşte Sabrıyla Taşı Çatlatan O Burçlar…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sevgilisinin Süper Kahramanı Olan Burçlar Hangisidir? İşte Süper Aşk Yaşayan O Burçlar… mask
Sevgilisinin Süper Kahramanı Olan Burçlar Hangisidir? İşte Süper Aşk Yaşayan O Burçlar…
Cebindeki Parayı Son Kuruşuna Kadar Harcar? İşte En Bonkör O Burçlar… mask
Cebindeki Parayı Son Kuruşuna Kadar Harcar? İşte En Bonkör O Burçlar…
Üç Kuruş Dizisinin Yayından Kaldırılmasına Ramak Kaldı! O Sahne Twitter’ı Ayağa Kaldırdı! Ekran Başındakiler Çıldırdı! mask
Üç Kuruş Dizisinin Yayından Kaldırılmasına Ramak Kaldı! O Sahne Twitter’ı Ayağa Kaldırdı! Ekran Başındakiler Çıldırdı!
Dürüstlükte Master Yapmış Burçlar Hangisidir? İşte Yalanı Sevmeyen O Burçlar... mask
Dürüstlükte Master Yapmış Burçlar Hangisidir? İşte Yalanı Sevmeyen O Burçlar...
Survivor Batuhan’ın Aşkı Survivor'da Ortaya Çıktı! Sonradan Gelip Batuhan’ın Kalbini Çaldı! Sarmaş Dolaş Gözükmeleri An Meselesi! Meğer… mask
Survivor Batuhan’ın Aşkı Survivor'da Ortaya Çıktı! Sonradan Gelip Batuhan’ın Kalbini Çaldı! Sarmaş Dolaş Gözükmeleri An Meselesi! Meğer…
Aklına Eseni Yapan Burçlar Hangisidir? İşte Düşünmeden Hareket Eden O Burçlar… mask
Aklına Eseni Yapan Burçlar Hangisidir? İşte Düşünmeden Hareket Eden O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status