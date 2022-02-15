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15 Şub 2022 - 19:24

Arka Sokaklar Dizisinin Ezgi’si Yaşıyla Şok Etti! Herkes 30 Sanıyor Ama 25 Bile Değil! Minicik Kıyafetiyle Nefesleri Kesmişti, Son Darbe İndi! Meğer…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinde Ezgi olarak yer alan Ela Yörüklü ağızları açık bıraktı! Dizide hayat verdiği karakterden ve giyiminden dolayı sosyal medya kullanıcılarının en fazla 30 dediği isim 25 yaşında bile çıkmadı! Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu cesur paylaşımla bacak şov yapan güzel oyuncu, son darbeyi yaşıyla indirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…