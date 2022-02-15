Arka Sokaklar Dizisinin Ezgi’si Yaşıyla Şok Etti! Herkes 30 Sanıyor Ama 25 Bile Değil! Minicik Kıyafetiyle Nefesleri Kesmişti, Son Darbe İndi! Meğer…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinde Ezgi olarak yer alan Ela Yörüklü ağızları açık bıraktı! Dizide hayat verdiği karakterden ve giyiminden dolayı sosyal medya kullanıcılarının en fazla 30 dediği isim 25 yaşında bile çıkmadı! Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu cesur paylaşımla bacak şov yapan güzel oyuncu, son darbeyi yaşıyla indirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Oya Akar gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Arka Sokaklar dizisi her bölümüyle olay yaratıyor. Cuma akşamlarının yıldız dizisi haline gelen başarılı dizi Arka Sokaklar’da yer alan ve adını duyuran Ela Yörüklü, gündeme bomba gibi düştü! Yaşıyla hayranlarını şok içerisinde bırakan isim, kendisine 30 diyenleri mosmor bıraktı! Meğer Arka Sokaklar dizisinin Ezgi’si Ela Yörüklü…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.