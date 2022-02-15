Anasayfa/

Foto Galeri/

15 Şub 2022 - 19:47

Serdar Ortaç’tan Kabus Gibi Haber! Öldüğü Konuşulmaya Başlanınca İlk Açıklama Geldi! Eller Kollar Tir Tir Titredi! Meğer…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serdar Ortaç’tan kabus gibi haber geldi. Bunun üzerinde birçok Serdar Ortaç seveni Serdar Ortaç’ın ölüp ölmediğini araştırmaya başladı! Seren Serengil ise elleri kolları titreten açıklamada bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…