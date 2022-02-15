Hyundai’den Dev Kampanya! Böylesi Tarihte Hiç Görülmedi, Resmen Yok Parasına Satılıyor! Bayiler Boşaldı Boşalacak! Sıfır Kilometre…

Hem sıfır araç, hem de ikinci el araç piyasasındaki bu değişkenlik ağızların açık kalmasına neden oldu! Bir anda 3 – 4 katı olan fiyatlara karşın Hyundai, fiyatları belirledi ve inanılmaz kampanyasını yaptı! Otomobil fiyatları adeta almış başını giderken; gündeme gelen bu kampanya ise dengeleri değiştirdi. Bayiler neredeyse boşaldı boşalacak hale gelirken; sıfır kilometre araçlar şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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