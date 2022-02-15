- 15 Şub 2022 - 23:23

Hyundai’den Dev Kampanya! Böylesi Tarihte Hiç Görülmedi, Resmen Yok Parasına Satılıyor! İşte 2022 Hyundai Fiyat Listesi...

Otomobil fiyatlarının günden güne artmasından dolayı sıfır araç almak beredeyse imkansız hale geldi. Sıfır kilometre bir araç alarak keyfine bakmak isteyenler gördükleri fiyat manzarası karşısında büyük şoku resmen yaşadı! Bunların önüne geçmek için ise Hyundai, dev kampanyasını duyurdu! Böylesini tarih hiç görmezken; piyasanın durumunu bilenler ise “Yok parasına satıyorlar” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Hem sıfır araç, hem de ikinci el araç piyasasındaki bu değişkenlik ağızların açık kalmasına neden oldu! Bir anda 3 – 4 katı olan fiyatlara karşın Hyundai, fiyatları belirledi ve inanılmaz kampanyasını yaptı! Otomobil fiyatları adeta almış başını giderken; gündeme gelen bu kampanya ise dengeleri değiştirdi. Bayiler neredeyse boşaldı boşalacak hale gelirken; sıfır kilometre araçlar şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Şub 2022 - 23:23 Ankara- Yaşam

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