15 Şub 2022 - 20:38 Güncelleme: 15 Şub 2022 - 20:46
Alişan ve Buse Varol’un Evliliğin Dağılmasına Neden Olan Kişi Ortaya Çıktı! Canlı Yayında Her Şey Açıklandı! Üçüncü İsim…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol’un evliliğindeki çatırtının sebebi ortaya çıktı! Canlı yayında her şey açıklanırken; üçüncü isim şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlayan Buse Varol ve Alişan dengelerin değişmesine neden olmuştu. İkilinin neden evliliklerinin dağıldığı merak konusu olurken; canlı yayında üçüncü kişi şoku yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.