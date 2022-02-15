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15 Şub 2022 - 20:38

Alişan ve Buse Varol’un Evliliğin Dağılmasına Neden Olan Kişi Ortaya Çıktı! Canlı Yayında Her Şey Açıklandı! Üçüncü İsim…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol’un evliliğindeki çatırtının sebebi ortaya çıktı! Canlı yayında her şey açıklanırken; üçüncü isim şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…