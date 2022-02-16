- 16 Şub 2022 - 10:02 G: 16 Şub 2022 - 10:03

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 16 Şubat 2022 Çarşamba Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 16 Şubat 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 16 Şubat 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Ankara’nın dört bir yanında etkisini sürdürmeye devam eden su kesintileriyle karşı karşıya kalan Ankaralılar, 16 Şubat 2022 Çarşamba günü Ankara’da yaşanacak olan su kesintileri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, ASKİ 16 Şubat Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 16 Şubat Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 16.02.2022 20:00:00
Tamir Tarihi: 16.02.2022 23:30:00
Detay: ELMADAĞ HASANOĞLAN MUZAFFEREKŞİ MAH ESENTEPE 2 SOK DAKİQ90 PE 100 BORUDAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: MUZAFFER EKŞİ MAH FATİH MAH BİR KISMI


BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 16.02.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 16.02.2022 13:00:00
Detay: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ 75 SOKAK TA ABONE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPİLMİSTİR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ 75. YIL SOKAK

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16 Şub 2022 - 10:02 - Yaşam

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