ASKİ Ankara Su Kesintileri: 16 Şubat 2022 Çarşamba Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 16 Şubat 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
Ankara 16 Şubat 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Ankara’nın dört bir yanında etkisini sürdürmeye devam eden su kesintileriyle karşı karşıya kalan Ankaralılar, 16 Şubat 2022 Çarşamba günü Ankara’da yaşanacak olan su kesintileri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, ASKİ 16 Şubat Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 16 Şubat Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 16.02.2022 20:00:00
Tamir Tarihi: 16.02.2022 23:30:00
Detay: ELMADAĞ HASANOĞLAN MUZAFFEREKŞİ MAH ESENTEPE 2 SOK DAKİQ90 PE 100 BORUDAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: MUZAFFER EKŞİ MAH FATİH MAH BİR KISMI
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 16.02.2022 09:00:00
Tamir Tarihi: 16.02.2022 13:00:00
Detay: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ 75 SOKAK TA ABONE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPİLMİSTİR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ 75. YIL SOKAK
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16 Şub 2022 - 10:02 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.