Ankara Elektrik Kesintisi! 16 Şubat 2022 Çarşamba Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 16 Şubat 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Elektrik kesintilerinin etkisi altında güne uyanan Ankaralılar, 16 Şubat 2022 Çarşamba günü yaşanacak olan elektrik kesintilerinin ne zaman son bulacağını merak etmeye başlamış bulunuyor. Peki, 16 Şubat Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 16 Şubat Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

Ankara ÇANKAYA Elektrik Kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI: Etkilenen Cadde / Sokak ORTA, MERKEZ, KİRAZDERE, YUKARI, YALI, İSKELE, OKULLAR, PTT, DÖNGELCE, MİLLİ EGEMENLİK ALANI, ALİ FEHMİ AĞARTAN, BAYRAKTAR, MEKREZ, PANÇA, ÇAKMAK, OVACIK, YÖRÜKLER, ZİCA, KAYIKÇILAR, FATİH SULTAN MEHMET, FENER, ZEYTİNLİK, HARMAN, KÖMEÇ, ÇOLAKLAR, PINAR, EMNİYET, BAHÇE, BEKİROĞLU, GENİŞ, KOLÇAK, LİSE ALTI, AŞAĞI ÇARŞI, ATATÜRK, ÇAKMAKÇILAR, DERVİŞ, HACI İSA, HAMAM, KÜTÜPHANE, ALİ BABACAN, İNPİRİ, ESAT, BALLI, KUYUPINAR, KÖPRÜBAŞI, KECİNLER, AŞAĞI, KONAKLAR, KARŞI, KONUKLAR, DÜZ, 18, ESENLER, GÖYNÜK, DADA, AĞ, ABBAS, AKKONAK, DEDE, KÜÇÜKÖREN, BEŞİRLER, ŞEHİT RAFET SEVER, DİNDAR, YERKÖY, DOĞANCI, SERENLİ, ÇAMCI, KADI, HACI HASANLAR, ÇUKURKÖY, HİSARKÖY, KALEKÖY, KARŞIGEÇE, UĞURLU, ALAPINAR, KAVAKLI, ŞEYHLER, DİP, DANİŞMENT, KÖYÜN KENDİSİ, OVATEKKEÖNÜ, FATİH, ÖMERLER, AKÇABELEN, HASANLAR, GÜRGENLİK, HIDIRLAR, KANATLI, KAPISUYU, KAŞALTI, ÇENGELLİ, ESENTEPE, ÇAMBOĞAZ, HACI MUHARREMLER, KİRLİMÜSLİMHOCA, CURUNLU, KAYALI, ÇAYIRLI, YAKACI, DEMİRCİ, ATAKDİBİ, YENİCE, YAYLACIK, ŞABANLAR, DİZLER, MEZECİ, DATÇA, ŞİMŞİRDERE, MERYEMLER, YENİKÖY, DERE, HÜSEYİN PAŞA, HACIKÖY

Bakım Çalışması 16.02.2022 10:00 - 11:00 Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ABİDİN DAVER, 2.İNÖNÜ, AHMET MİTHAT EFENDİ, AHMET RASİM, HALİDE NUSRET ZORLUTUNA, HOŞDERE, SÜLEYMAN NAZİF, ŞÖLEN, ŞEHİT ALAATTİN SARAÇ YAKUPOĞLU

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇAYYOLU, DOĞAN TAŞDELEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.02.2022 11:55 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇAYYOLU, 2661/3 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KONUTKENT, 2956 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÜMİT, 2438 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KIRKKONAKLAR, 323 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.02.2022 14:03 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DODURGA, DODURGA MAHALLESİ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUKARI BAHÇELİEVLER, 75 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 15.02.2022 21:25 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇAYYOLU, DOĞAN TAŞDELEN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GÜZELTEPE, 749 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ETİ, TOK Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ankara ETİMESGUT Elektrik Kesintisi! 16 Şubat 2022 Çarşamba

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ, HIRÇAOĞLU, KENANOĞLU, MUT, KARACAOĞLU, CEBECİOĞLU, KOÇBAŞLAR, ALAGAZLAR, HEBİLOĞLU, DAVULCUOĞLU, LÜLLECİOĞLU, KAFADAROĞLU, UZUNSELLER, DELİACILAR, KADIOĞLU, PÜRKÖYÜ, İBİŞOĞLU, BOZCUOĞLU, TERZİOĞLU, YENİ MAHALLE, HACIOĞLU, MURATLAR, KARGAOĞLU, ALAZLAR, SIRACA, İVLE, BAYRAMOĞLU, BÖCEKOĞLU, 3 NOLU, BEKMEZCİOĞLU, TAŞCIOĞLU, KARACALAR, HÜSEYİN BEYLER, ŞHT.SADETTİN MADENCİ, YÖRÜKOĞLU, KILIÇOĞLU, ARSLANOĞLU, KADEMLER, KEDİOĞLU, KÖSEKADIOĞLU, TAŞLI, GÜNEY, KÜPELİ, DEVECİÖREN, ÇERİBAŞOĞLU, MAHMUTOĞLU, KARA KAHYAOĞLU, CURUKOĞLU, KASAFETOĞLU, MEHMET AKİF ERSOY, AŞAĞI GEDERNEK, HATİPOĞLU, KEKLİKOĞLU, KALICILAR

Bakım Çalışması 16.02.2022 10:00 - 11:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ABİDİN DAVER, 2.İNÖNÜ, AHMET MİTHAT EFENDİ, AHMET RASİM, HALİDE NUSRET ZORLUTUNA, HOŞDERE, SÜLEYMAN NAZİF, ŞÖLEN, ŞEHİT ALAATTİN SARAÇ YAKUPOĞLU

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERYAMAN, 2.MEŞRUTİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

İSTASYON, HUZUR DUDAYEV Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERYAMAN, 2.MEŞRUTİYET Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.02.2022 11:15 'da verilmesi planlanmaktadır.

Ankara ALTINDAĞ Elektrik Kesintisi! 16 Şubat 2022 Çarşamba

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ORTA, MERKEZ, KİRAZDERE, YUKARI, YALI, İSKELE, OKULLAR, PTT, DÖNGELCE, MİLLİ EGEMENLİK ALANI, ALİ FEHMİ AĞARTAN, BAYRAKTAR, MEKREZ, PANÇA, ÇAKMAK, OVACIK, YÖRÜKLER, ZİCA, KAYIKÇILAR, FATİH SULTAN MEHMET, FENER, ZEYTİNLİK, HARMAN, KÖMEÇ, ÇOLAKLAR, PINAR, EMNİYET, BAHÇE, BEKİROĞLU, GENİŞ, KOLÇAK, LİSE ALTI, AŞAĞI ÇARŞI, ATATÜRK, ÇAKMAKÇILAR, DERVİŞ, HACI İSA, HAMAM, KÜTÜPHANE, ALİ BABACAN, İNPİRİ, ESAT, BALLI, KUYUPINAR, KÖPRÜBAŞI, KECİNLER, AŞAĞI, KONAKLAR, KARŞI, KONUKLAR, DÜZ, 18, ESENLER, GÖYNÜK, DADA, AĞ, ABBAS, AKKONAK, DEDE, KÜÇÜKÖREN, BEŞİRLER, ŞEHİT RAFET SEVER, DİNDAR, YERKÖY, DOĞANCI, SERENLİ, ÇAMCI, KADI, HACI HASANLAR, ÇUKURKÖY, HİSARKÖY, KALEKÖY, KARŞIGEÇE, UĞURLU, ALAPINAR, KAVAKLI, ŞEYHLER, DİP, DANİŞMENT, KÖYÜN KENDİSİ, OVATEKKEÖNÜ, FATİH, ÖMERLER, AKÇABELEN, HASANLAR, GÜRGENLİK, HIDIRLAR, KANATLI, KAPISUYU, KAŞALTI, ÇENGELLİ, ESENTEPE, ÇAMBOĞAZ, HACI MUHARREMLER, KİRLİMÜSLİMHOCA, CURUNLU, KAYALI, ÇAYIRLI, YAKACI, DEMİRCİ, ATAKDİBİ, YENİCE, YAYLACIK, ŞABANLAR, DİZLER, MEZECİ, DATÇA, ŞİMŞİRDERE, MERYEMLER, YENİKÖY, DERE, HÜSEYİN PAŞA, HACIKÖY

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YILDIRIM BEYAZIT, ALTINDAĞ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

HACI BAYRAM, ANAFARTALAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AYDINLIKEVLER, SAVUN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BATTALGAZİ, 1002 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BARAJ, SELÇUKLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KAVAKLI, KAVAKLI YOLU/1 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ankara MAMAK Elektrik Kesintisi! 16 Şubat 2022 Çarşamba

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ABİDİN AKTAŞ, 600, 294, 593, NATOYOLU, 587, 588, 589, 603, 586, 592, 591, 595, 594, 596, 590, 285, ANADOLU, 601, 598

Anlık Arıza: Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DERBENT, 1157 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ÇAĞLAYAN, 297 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ankara YENİMAHALLE Elektrik Kesintisi! 16 Şubat 2022 Çarşamba

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI: Etkilenen Cadde / Sokak HİSAR, YAKICI, TUNA, GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU, NİHAT KANTARCI, DEMİRCİ, TEMEL, BALAT, YILMAZ, DOĞU, HÜRRİYET, YURDUN, MÜHÜRLÜ, OKUL, PALMİYE, BİRLİK, FİLYOS, SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU, BİLGİN, UĞUR MUMCU, FİDANLIK, ZİNCİRLİKUYU, BARIŞ, ATATÜRK, VELİ, SAKA, KURTULUŞ, IŞIK, GÜMÜŞ, UZALDI, AKASYA, SERİN, ABDULLAH KALAYCI, BURCU (VELİKÖYÜ), ZAFER, EMEK, ORHAN YARDIMCI, BAŞARAN, AKAR, HUZUR, ERDEMLİ, KAHYAOĞLU, FİKİRTEPE, DEMET, BEHÇET KALAYCI, TUĞRUL MÜFTÜOĞLU, DR.SEZAİ ÖZTÜRK, METİN, GÜN, KILIÇ, GÜLLÜK, POYRAZ, CEVİZLİ, BURUNSUZ, DERE YANI, ASMALI, GÜNEBAKAN, DERE, KÜLTÜR, GÜMÜŞOK, TOPBAŞI, BAHADIR, ÇPL, PEHLİVANOĞLU, MİMAR SİNAN, KARAMUSA, MÜLAZIM, YILDIZ, MUZAFFER ÇELİK, ÜÇLÜ, VELİKÖYÜ, BAHAR, BEYLER, MUSTAFA ZEREN, KELEBEK, YEŞİM, BULUT, ELMALI, OKUL ÖNÜ, KORKMAZ, AYDOĞAN CENGİZ, DİLAY, ACAR, UTKU, METİN YURTBAY, OKTAY-OLCAY YURTBAY, AYDINLIK, SANAYİ SİTESİ 3., CİHAN, GÜLLÜ, ÇINAR, ÖMER KALAYCI, ZÜBEYDE HANIM, DENİZ, BİLLUR, GÜÇLÜ, PAZAR, ANIT, BURÇAK, GÜNDÜZ, YALI, BEYAZGÜL, BAĞLAR, İRFAN, EKİN, KİRAZ, BERİL, DÜŞ, ÖZGÜN, ÇUHADAR, RÜYA, KISMET, ALEMDAR, HANIMELİ, NİDA, KOÇCUK, MALTEPE, NAMIK KEMAL, GONCA, HASAN GEMİCİ, RAUF ORBAY, SARAY, ŞADIRVAN, UMUT, ÜNSAL, YADİGAR, TÜRKMEN, ŞEMSİ DENİZER, HAN, ŞAHİN, DÜZ, KUŞKONMAZ, AKGÜN, ELİT, ESENGİN, KONAK, BURCU, KANARYA, OZAN, ŞANSLI (VELİKÖYÜ), DİBEK, KUMRU, LEYLAK, MISRA, YEŞİL, ADA, GİRGİN, BARBAROS, CENNET, CEZAEVİ, ARMAĞAN, DAR, DEFNE, ERENLER, ESENLİK, FEVZİ ÇAKMAK, ZİVER, YABANGÜLÜ, ONUR, KAŞBAŞI, KISA, KORUDÜZÜ, NİLÜFER, DEVA, SİTELER, ŞEHİT İZZET DEMİRCAN, DERİN, HALİT TOKULLUGİL, TUNÇ, YAPRAK, YAREN, YOKUŞ, AHATOĞLU, AKÇAY, BERBEROĞLU, ÇELİK, KADIOĞLU, MARANGOZ, ÖZKAN, ŞEHİT AYDIN, TAŞKÖPRÜ, RIZA YELKENCİ, VEFA, SERHAT, GÜNEŞ, KORİDOR, ZENGİN, KAPLAN, TEKİN, CAMİ YANI, ÇAVDAR, KÖKTÜRK, ECE, ÇİĞDEM, ÖNCÜ, YAMAN, KAYIN, ÇAKIL, ODABAŞ, POLİS, ÇAĞAN, AKBAŞ, CUMA, SELVİ, TETİK, MEYDAN, MALÇIK, ÇAY GAZİ, HIZIR, ORTA, SEDİR, NAZLI, KENT, BALLI, BONCUK (VELİKÖYÜ), ARZUM SİTESİ, BAŞAK, BAYIR, BAYRAKLI, CUMHURİYET MEYDANI, DÖNER, ESMA, ERDEM, FİLİZ, HAMAM, HASTANE, HOCAOĞLU, HÜSEYİN ÇAKIR, İNÖNÜ, İSTİKLAL, KARAKOL, KAZIM KARABEKİR, KİRAZLI, ARAS, BELEDİYE SOSYAL TESİSLER, BİLGE, PEKER, KARAAĞAÇ, DOĞA, KAYA, ORAN, BARUÖNÜ, MİMAR, PEHLİVAN, SİNAN, BİLKENT, ÇAY, SARP, ÖZAK, ÇIKMAZ, SEVGİ, HAS, DOĞUŞ, KAKTÜS, GEZİYOLU, İLİM, SEYMEN, HALİL BEY, DOĞANCI, HÜSNÜ KALAYCI, LAVANTA, 1026., ORMAN TARLA, TÜRBE, 2024., 1030., 4002., HASAN ATAMAN, ŞİFA, ARPA, ?!, ORGANİZE SANAYİ B., MİYESSELER, SOFULAR, HATİPOĞLU, ESENTEPE, PİRİ REİS, SARAÇLAR, ORMAN, SALİHLER, 8031., 8043., 913., AŞAĞI, SÜNNETCİOĞLU

Anlık Arıza: Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

VARLIK, YEŞEREN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 16.02.2022 10:20 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza: Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

GAZİ, ÇAKIR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...