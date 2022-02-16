Her burcun insanı ile ilişki yaşamak çok da kolay olmuyor. Bu listede yer alan bu burçlar, aşık olunmayacak listenizin en başına not etmeniz gerekecek kadar zor insanlar oluyor. Dolayısıyla bu burcun insanlarından bir adım uzak durmakta fayda bulunuyor! Peki, aşık olunmayacak burçlar hangisidir? İşte asla sevgili olunmayacak o burçlar…

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