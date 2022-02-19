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19 Şub 2022 - 23:56

İlk Buluşmada Kılı Kırk Yaran Burçlar Hangisidir? İşte İnce Hesap Yapan O Burçlar…

İlk buluşma herkes için çok da iyi geçmiyor. Tam aksine bu listede yer alan o burcun insanları, ilk buluşmadan karşısındakinin soy kütüğüne kadar inmek istiyor. Kılı kırk yarmaları il meşhur olan bu burçlar, partner seçiminde de son derece ince eleyip, sık dokuyor. Sizde ilk buluşmasında adeta kılı kırk yaran burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...