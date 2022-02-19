İlk Buluşmada Kılı Kırk Yaran Burçlar Hangisidir? İşte İnce Hesap Yapan O Burçlar…
İlk buluşma herkes için çok da iyi geçmiyor. Tam aksine bu listede yer alan o burcun insanları, ilk buluşmadan karşısındakinin soy kütüğüne kadar inmek istiyor. Kılı kırk yarmaları il meşhur olan bu burçlar, partner seçiminde de son derece ince eleyip, sık dokuyor. Sizde ilk buluşmasında adeta kılı kırk yaran burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
İlk buluşma herkes için çok da iyi geçmiyor. Tam aksine bu listede yer alan o burcun insanları, ilk buluşmadan karşısındakinin soy kütüğüne kadar inmek istiyor. Kılı kırk yarmaları il meşhur olan bu burçlar, partner seçiminde de son derece ince eleyip, sık dokuyor! Peki, ilk buluşmada kılı kırk yaran burçlar hangisidir? İşte ince eleyip sık dokuyan o burçlar…
19 Şub 2022 - 23:56 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.