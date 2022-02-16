İş Disiplini Olmayan Burçlar Hangisidir? İşte Düzensiz Ve Dağınık O Burçlar…
Her burcun insanı için işkolik demek de iş disiplininden yoksun demek de çok doğru olmuyor. Özellikle bu listede yer alan burçlar, iş disiplininden yoksun insanlar tarafından kalıyor. Sizde iş disiplininden yoksun burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı için işkolik demek de iş disiplininden yoksun demek de çok doğru olmuyor. Özellikle bu listede yer alan burçlar, iş disiplininden yoksun insanlar tarafından kalıyor. Düzensiz ve dağınık olan bu burçlar, bir gram bile çalışma hevesi taşımıyor! Peki, iş disiplini olmayan burçlar hangisidir? İşte düzensiz ve dağınık o burçlar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
16 Şub 2022 - 08:50 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.