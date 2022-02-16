İş Disiplini Olmayan Burçlar Hangisidir? İşte Düzensiz Ve Dağınık O Burçlar…

Her burcun insanı için işkolik demek de iş disiplininden yoksun demek de çok doğru olmuyor. Özellikle bu listede yer alan burçlar, iş disiplininden yoksun insanlar tarafından kalıyor. Düzensiz ve dağınık olan bu burçlar, bir gram bile çalışma hevesi taşımıyor! Peki, iş disiplini olmayan burçlar hangisidir? İşte düzensiz ve dağınık o burçlar…

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