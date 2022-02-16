Her burcun insanının diğer insanlar üzerinde bıraktığı etki diğerine göre farklılık gösterebiliyor. Bu bağlamda bu listede yer alan o üç burcun insanlarının etkisi altına alamayacağı kimse bulunmuyor. Adeta şeytan tüyüne sahip olan bu burçlar, herkesi bir mıknatıs gibi kendisine çekiveriyor! Peki, şeytan tüyü olan burçlar hangisidir? İşte mıknatıs gibi çekim gücü olan o burçlar…

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