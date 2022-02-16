Yalan Söyleme Alışkanlığı Olan Burçlar Hangisidir? İşte Mitomani Hastalığı Olan O Burçlar?
Burcunuzun hakkınızda neler söylediğini bir bilseydiniz, burcunuzu bir daha kimselere söylemeyeceğini kesinlikle düşünüyoruz! Fiziksel görünümünüzdeki karakteristik özelliklerinizden, sağlık alanında hassasiyete sahip olduğunuz vücut bölümüne kadar her şeyi karşı tarafa iletebilecek kadar konuşan burçlar, sizin hangi psikolojik rahatsızlığa yatkın olduğunuzu da gösteriyor. Sizde Mitomani hastalığına yakalanma riski olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Burcunuzun hakkınızda neler söylediğini bir bilseydiniz, burcunuzu bir daha kimselere söylemeyeceğini kesinlikle düşünüyoruz! Fiziksel görünümünüzdeki karakteristik özelliklerinizden, sağlık alanında hassasiyete sahip olduğunuz vücut bölümüne kadar her şeyi karşı tarafa iletebilecek kadar konuşan burçlar, sizin hangi psikolojik rahatsızlığa yatkın olduğunuzu da gösteriyor. Evet, bu listede yer alan burçlar, ne yazık ki, mitomani rahatsızlığına yakalanma riskini taşıyor! Peki, yalan söyleme alışkanlığı olan burçlar hangisidir? İşte mitomani hastalığı olan o burçlar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
16 Şub 2022 - 08:54 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.