Burcunuzun hakkınızda neler söylediğini bir bilseydiniz, burcunuzu bir daha kimselere söylemeyeceğini kesinlikle düşünüyoruz! Fiziksel görünümünüzdeki karakteristik özelliklerinizden, sağlık alanında hassasiyete sahip olduğunuz vücut bölümüne kadar her şeyi karşı tarafa iletebilecek kadar konuşan burçlar, sizin hangi psikolojik rahatsızlığa yatkın olduğunuzu da gösteriyor. Evet, bu listede yer alan burçlar, ne yazık ki, mitomani rahatsızlığına yakalanma riskini taşıyor! Peki, yalan söyleme alışkanlığı olan burçlar hangisidir? İşte mitomani hastalığı olan o burçlar…

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