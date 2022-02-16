Günümüzde her zaman çağa ayak uydurmak deyimini duysak da her insanın çağa homojen bir şekilde karışmadığını gözlemleyebiliyoruz. İşte o homojenliğe uymayan insanlarının ortak özelliği, çağa bir türlü ayak uyduramamalarıyla nam salmış burçlara sahip olmaları oluyor. Öte yandan geleneksel bir yapıya sahip olan ve geleneklerine son derece bağlı olan bu burçlar, tam bir Muhsin Bey gibi ortalarda dolaşıp duruyor! Peki, çağa ayak uyduramayan burçlar hangisidir? İşte Muhsin Bey olan burçlar…

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