Her burcun karşısındaki kişiye söylediği çok fazla şey bulunuyor. Bu bağlamda burçlar, herkesi şaşırtmasına rağmen psikolojik rahatsızlıklara olan yatkınlık konusunda da son derece belirleyici bir faktör oluyor. Bu bağlamda bu listede yer alan o burca sahip olan insanlar, diğer burcun insanlarına göre kleptomani rahatsızlığına yakalanmaya daha yatkın olan kişiler olarak öne çıkıyor! Peki, hırsızlık çalma hastalığı olan burçlar hangisidir? İşte kleptomani hastalığı olan o burçlar…

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