Hırsızlık Çalma Hastalığı Olan Burçlar Hangisidir? İşte Kleptomani Hastalığı Olan O Burçlar…
Her burcun karşısındaki kişiye söylediği çok fazla şey bulunuyor. Bu bağlamda burçlar, herkesi şaşırtmasına rağmen psikolojik rahatsızlıklara olan yatkınlık konusunda da son derece belirleyici bir faktör oluyor. Sizde hırsızlık ve çalma hastalığı olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun karşısındaki kişiye söylediği çok fazla şey bulunuyor. Bu bağlamda burçlar, herkesi şaşırtmasına rağmen psikolojik rahatsızlıklara olan yatkınlık konusunda da son derece belirleyici bir faktör oluyor. Bu bağlamda bu listede yer alan o burca sahip olan insanlar, diğer burcun insanlarına göre kleptomani rahatsızlığına yakalanmaya daha yatkın olan kişiler olarak öne çıkıyor! Peki, hırsızlık çalma hastalığı olan burçlar hangisidir? İşte kleptomani hastalığı olan o burçlar…
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16 Şub 2022 - 09:05 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.