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16 Şub 2022 - 09:27

Survivor’da Yeni Aşk Patladı, Nagihan İlk Kez Konuştu! Hikmet’i Acun Ilıcalı’dan İstemişti, Perde Arkası Şok Etti! Meğer Uzun Yıllar Boyunca İkili…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük aşk patladı! Nagihan ve Hikmet arasında edilen iltifatlar, milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Nagihan ise ilk kez bu konu hakkın bir açıklamada bulundu! Meğer ikili uzun yıllar boyunca…