- 16 Şub 2022 - 09:27 G: 16 Şub 2022 - 09:29

Survivor’da Yeni Aşk Patladı, Nagihan İlk Kez Konuştu! Hikmet’i Acun Ilıcalı’dan İstemişti, Perde Arkası Şok Etti! Meğer Uzun Yıllar Boyunca İkili…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük aşk patladı! Nagihan ve Hikmet arasında edilen iltifatlar, milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Nagihan ise ilk kez bu konu hakkın bir açıklamada bulundu! Meğer ikili uzun yıllar boyunca…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Nagihan’ın övgü dolu sözlerine karşılık olarak Hikmet ise jest amaçlı bir adımda bulunmuş ve Nagihan’a bir hediye göndermişti. Şimdi ise olayların perde arkası ilk kez açıklandı! Meğer…

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16 Şub 2022 - 09:27 Ankara- Yaşam

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