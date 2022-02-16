16 Şub 2022 - 09:27 Güncelleme: 16 Şub 2022 - 09:29
Survivor’da Yeni Aşk Patladı, Nagihan İlk Kez Konuştu! Hikmet’i Acun Ilıcalı’dan İstemişti, Perde Arkası Şok Etti! Meğer Uzun Yıllar Boyunca İkili…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük aşk patladı! Nagihan ve Hikmet arasında edilen iltifatlar, milyonları şok içerisinde bırakmıştı. Nagihan ise ilk kez bu konu hakkın bir açıklamada bulundu! Meğer ikili uzun yıllar boyunca…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Nagihan’ın övgü dolu sözlerine karşılık olarak Hikmet ise jest amaçlı bir adımda bulunmuş ve Nagihan’a bir hediye göndermişti. Şimdi ise olayların perde arkası ilk kez açıklandı! Meğer…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.