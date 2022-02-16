- 16 Şub 2022 - 09:57 G: 16 Şub 2022 - 10:00

Camdaki Kız Dizisinde Sedat Hapı Yuttu! Cana’yla Basıldı, Nalan’ın Öfkesi Şok Etti! Pısırıklığı Bir Kenara Atıp… “Feride Dayağı Yetmedi!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Sedat resmen hapı yuttu! Cana’yla basılan Sedat, Nalan’ın öfkesiyle şok oldu. Nalan ise sessiz ve sakin duruşunu bir kenara atarak; gerçek yüzünü herkese gösterdi. Feride’den dayak yemesine rağmen kendisini frenlemeyen Cana için ise “Feride dayağı yetmedi” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer, Devrim Yakut gibi birbirinden değerli isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Nalan’ın bebek haberi Koroğlu ailesinin ayaklarını yerden keserken; Adil Bey’in Sedat ve Cana ilişkisini öğrenmesi her şeyin yerle bir olmasına neden olmuştu. Şimdi ise Nalan, Cana ve Sedat’ı resmen bastı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Şub 2022 - 09:57 Ankara- Yaşam

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