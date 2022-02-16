Camdaki Kız Dizisinde Sedat Hapı Yuttu! Cana’yla Basıldı, Nalan’ın Öfkesi Şok Etti! Pısırıklığı Bir Kenara Atıp… “Feride Dayağı Yetmedi!”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Sedat resmen hapı yuttu! Cana’yla basılan Sedat, Nalan’ın öfkesiyle şok oldu. Nalan ise sessiz ve sakin duruşunu bir kenara atarak; gerçek yüzünü herkese gösterdi. Feride’den dayak yemesine rağmen kendisini frenlemeyen Cana için ise “Feride dayağı yetmedi” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer, Devrim Yakut gibi birbirinden değerli isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Nalan’ın bebek haberi Koroğlu ailesinin ayaklarını yerden keserken; Adil Bey’in Sedat ve Cana ilişkisini öğrenmesi her şeyin yerle bir olmasına neden olmuştu. Şimdi ise Nalan, Cana ve Sedat’ı resmen bastı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.