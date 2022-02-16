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16 Şub 2022 - 09:57

Camdaki Kız Dizisinde Sedat Hapı Yuttu! Cana’yla Basıldı, Nalan’ın Öfkesi Şok Etti! Pısırıklığı Bir Kenara Atıp… “Feride Dayağı Yetmedi!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Sedat resmen hapı yuttu! Cana’yla basılan Sedat, Nalan’ın öfkesiyle şok oldu. Nalan ise sessiz ve sakin duruşunu bir kenara atarak; gerçek yüzünü herkese gösterdi. Feride’den dayak yemesine rağmen kendisini frenlemeyen Cana için ise “Feride dayağı yetmedi” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…