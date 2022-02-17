- 17 Şub 2022 - 00:44

Survivor Mert'in Evlilik Açıklaması Şok Etti! Nisa Çatır Çatır Çatladı, Öyle Bir Şey Dedi Ki… Sevgililer Günü Kabusu Oldu! “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Mert resmen Sude’ye evlenme teklifi etti! Nisa’nın bakışları kıskançlığa yorulurken; Nisa’nın sözleri ise olay yarattı! Sevgililer günü herkesin burnundan gelirken; olaylar ise “Yok artık” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasında ödül oyunu heyecanı ekranları sarmıştı. Bu akşam gelecek olan bölümde ise Mert’in Sude’ye hamlesi her şeyi alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Şub 2022 - 00:44 Ankara- Yaşam

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