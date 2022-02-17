17 Şub 2022 - 00:44
Survivor Mert'in Evlilik Açıklaması Şok Etti! Nisa Çatır Çatır Çatladı, Öyle Bir Şey Dedi Ki… Sevgililer Günü Kabusu Oldu! “Yok Artık”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Mert resmen Sude’ye evlenme teklifi etti! Nisa’nın bakışları kıskançlığa yorulurken; Nisa’nın sözleri ise olay yarattı! Sevgililer günü herkesin burnundan gelirken; olaylar ise “Yok artık” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasında ödül oyunu heyecanı ekranları sarmıştı. Bu akşam gelecek olan bölümde ise Mert’in Sude’ye hamlesi her şeyi alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.