Survivor Mert'in Evlilik Açıklaması Şok Etti! Nisa Çatır Çatır Çatladı, Öyle Bir Şey Dedi Ki… Sevgililer Günü Kabusu Oldu! “Yok Artık”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasında ödül oyunu heyecanı ekranları sarmıştı. Bu akşam gelecek olan bölümde ise Mert’in Sude’ye hamlesi her şeyi alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!