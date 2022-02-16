Survivor Yarışmasından Aşkım Çekildi! Batuhan’la Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu, Son Hali Şok Etti! Daha Üç Gün Önce Gelmişti, Pılını Pırtını Topladı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan Aşkım’ın çekildiği konuşulmaya başlandı! Batuhan’la aşk yaşadığı konuşulan Aşkım, ağızları açık bıraktı! Son hali şok içerisinde bırakırken; üç gün önce geldiği de konuşulmaya başlandı! Pılını pırtını toplayıp gideceği konuşulan Aşkım, gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödül oyununun oynandığı Survivor All Star yarışmasında yaşanalar ise seyircileri şok etti. Olimpiyat oyununu oynayarak; ödülü kazanmak için çaba sarf eden iki takımdan kazanan ise Ünlüler olmuştu. Ünlüler takımına geçtiğimiz günlerde katılan Aşkım ise sözleriyle ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.