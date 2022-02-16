Survivor Yarışmasından Aşkım Çekildi! Batuhan’la Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu, Son Hali Şok Etti! Daha Üç Gün Önce Gelmişti, Pılını Pırtını Topladı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödül oyununun oynandığı Survivor All Star yarışmasında yaşanalar ise seyircileri şok etti. Olimpiyat oyununu oynayarak; ödülü kazanmak için çaba sarf eden iki takımdan kazanan ise Ünlüler olmuştu. Ünlüler takımına geçtiğimiz günlerde katılan Aşkım ise sözleriyle ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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